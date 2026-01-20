Dackelwelpe ist zum ersten Mal im Hundepark: Seine Reaktion lässt Herzen schmelzen
USA - Ein Hundepark ist ein wunderbarer Ort, um sich als Vierbeiner frei und ohne Leine mit anderen Spielkameraden auszutoben. Wenn man allerdings erst seit ein paar Monaten auf der Welt ist und dazu noch winzig klein, kann so ein Besuch schon ziemlich aufregend sein. Auch Dackel-Welpe Susan war bei ihrer Premiere ziemlich überfordert.
Eigentlich war der Minidackel, der im Oktober 2025 mit acht Wochen von seinem Frauchen adoptiert worden war, kein ängstliches Hündchen. In der Vergangenheit war Susan schon häufiger auf fremde Vierbeiner gestoßen und hatte sich gut mit ihnen verstanden.
Ihr erstes Mal im Hundepark war dann wohl aber trotzdem etwas viel für sie.
In einem Video auf TikTok sieht man Susan zwischen den Beinen eines Mannes kauern und ängstlich das Treiben auf der Wiese vor ihr beobachten. Als sich dann verschiedene Hunde nähern und an ihr schnuppern, krallt sich der winzige, braune Dackel noch mehr in die Wade des Jeans-Trägers und blickt panisch umher.
Die Situation wird noch niedlicher, wenn man liest, was Susans Frauchen zum Clip geschrieben hat. Denn der Mann, hinter dem der Welpe sich versteckt hat, ist keineswegs, wie von vielen Zuschauern angenommen, sein Herrchen. "Das war irgendein Fremder 😂😂", antwortet die Hundehalterin im Kommentarbereich einer Userin.
Mini-Dackelwelpe versteckt sich im Hundepark hinter Fremdem
Susan hätte sich an den erstbesten Menschen geklammert, als sie den Park betreten hatten, erinnert sich ihr Frauchen.
Gefahr bestand aber glücklicherweise keine: "Alle Hunde waren wohlerzogen, wir haben das vorher überprüft", versichert sie einem Zuschauer, der ihr Verhalten kritisiert, den Welpen schutzlos zwischen fremde Hunde zu setzen.
Der Moment der Angst hätte auch nicht lange angehalten. Kurz nachdem das Video abgefilmt worden war, sei Susan mit den anderen Fellnasen durch die Gegend gerannt.
Eine mögliche Liaison mit dem "Welpen-Retter" kommt für die Dackel-Halterin übrigens nicht infrage.
"Er war 40/50 und ich bin 26 und vergeben, also leider keine romantische Liebesgeschichte 😂", schreibt sie unter einem der zwei millionenfach geklickten TikTok-Beiträge, die sich um den Besuch im Hundepark drehen.
Titelfoto: Bildmontage/Screenshot/TikTok/susanthesausage