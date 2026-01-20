Dackelwelpe ist zum ersten Mal im Hundepark: Seine Reaktion lässt Herzen schmelzen

USA - Ein Hundepark ist ein wunderbarer Ort, um sich als Vierbeiner frei und ohne Leine mit anderen Spielkameraden auszutoben. Wenn man allerdings erst seit ein paar Monaten auf der Welt ist und dazu noch winzig klein, kann so ein Besuch schon ziemlich aufregend sein. Auch Dackel-Welpe Susan war bei ihrer Premiere ziemlich überfordert.

Minidackel Susan besuchte zum ersten Mal einen Hundepark - und war etwas überfordert. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/susanthesausage

Eigentlich war der Minidackel, der im Oktober 2025 mit acht Wochen von seinem Frauchen adoptiert worden war, kein ängstliches Hündchen. In der Vergangenheit war Susan schon häufiger auf fremde Vierbeiner gestoßen und hatte sich gut mit ihnen verstanden.

Ihr erstes Mal im Hundepark war dann wohl aber trotzdem etwas viel für sie.

In einem Video auf TikTok sieht man Susan zwischen den Beinen eines Mannes kauern und ängstlich das Treiben auf der Wiese vor ihr beobachten. Als sich dann verschiedene Hunde nähern und an ihr schnuppern, krallt sich der winzige, braune Dackel noch mehr in die Wade des Jeans-Trägers und blickt panisch umher.

Die Situation wird noch niedlicher, wenn man liest, was Susans Frauchen zum Clip geschrieben hat. Denn der Mann, hinter dem der Welpe sich versteckt hat, ist keineswegs, wie von vielen Zuschauern angenommen, sein Herrchen. "Das war irgendein Fremder 😂😂", antwortet die Hundehalterin im Kommentarbereich einer Userin.