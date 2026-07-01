Frauchen freut sich nach Urlaub auf ihren Golden Retriever: Doch seine Reaktion sorgt für Lacher
USA - Was für ein harter Hund! Golden Retriever Kevin aus den USA widersteht sogar Leckerli, wenn es drauf ankommt. So zu sehen in einem TikTok-Video, das seit wenigen Tagen für Lacher sorgt.
In dem Clip wird schnell klar, was los ist. Während Kevins Besitzerin nach dem Urlaub froh ist, ihren geliebten Rüden wiederzuhaben, scheint sie damit allein zu sein.
Der Golden Retriever würdigt die junge Dame keines Blickes, dreht ihr den Rücken zu. Selbst als sie ihm Leckerli anbietet, lässt Kevin sie knallhart abblitzen.
Die Konsequenz, mit der der Hund seine Besitzerin mit Liebesentzug "bestraft", kommt unterdessen zumindest beim TikTok-Publikum gut an. Der knapp 50.000 Mal angeklickte Clip weist in der Kommentarspalte nämlich reihenweise Tränen lachende Emojis auf.
Aber kann es überhaupt sein, dass Kevin seine Besitzerin abblitzen lassen will - oder steckt womöglich eine andere Erklärung hinter seinem kuriosen Verhalten?
Kurioses TikTok-Video zeigt vermeintlich beleidigten Golden Retriever
Die Sache ist gar nicht so einfach! Was auffällt, ist, dass das Verhalten der Fellnase eindeutig eingeschnappt wirkt. Allerdings dürfte es sich in dieser Situation eher um eine Stressreaktion von Kevin handeln.
Laut der Hunde-Trainerin Sarah Rutten wollen Hunde sich nicht rächen oder uns bestrafen, wie sie gegenüber Rover erklärte. Doch verstimmt oder verängstigt können des Menschen beste Freunde durchaus sein.
In Kevins Fall dürfte der Grund die ungewohnte Situation gewesen sein, sein Frauchen länger nicht gesehen zu haben. Dass es dafür gar keinen Urlaub braucht, zeigen übrigens weitere Videos mit der Fellnase.
Denn Kevin kann bereits nach wenigen Minuten Einsamkeit gestresst sein. Da helfen dann auch warme Worte oder Leckerlis zunächst nicht.
Doch glücklicherweise hält seine Stress-Phase nicht lange an. Sobald er mit seinem Frauchen warm geworden ist, ist er wieder ganz der Alte - wie in vielen anderen Videos zu sehen ist.
Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshots/kevin_the_golden