01.07.2026 17:51 Frauchen freut sich nach Urlaub auf ihren Golden Retriever: Doch seine Reaktion sorgt für Lacher

Was für ein harter Hund! Golden Retriever Kevin aus den USA widersteht sogar Leckerlis, wenn es drauf ankommt. Das entsprechende TikTok-Video amüsiert die User.

Von Christian Norm

USA - Was für ein harter Hund! Golden Retriever Kevin aus den USA widersteht sogar Leckerli, wenn es drauf ankommt. So zu sehen in einem TikTok-Video, das seit wenigen Tagen für Lacher sorgt.

Kevins Besitzerin musste nach ihrem Urlaub einiges mit ihm "durchmachen". © Bildmontage: TikTok/Screenshots/kevin_the_golden In dem Clip wird schnell klar, was los ist. Während Kevins Besitzerin nach dem Urlaub froh ist, ihren geliebten Rüden wiederzuhaben, scheint sie damit allein zu sein. Der Golden Retriever würdigt die junge Dame keines Blickes, dreht ihr den Rücken zu. Selbst als sie ihm Leckerli anbietet, lässt Kevin sie knallhart abblitzen. Die Konsequenz, mit der der Hund seine Besitzerin mit Liebesentzug "bestraft", kommt unterdessen zumindest beim TikTok-Publikum gut an. Der knapp 50.000 Mal angeklickte Clip weist in der Kommentarspalte nämlich reihenweise Tränen lachende Emojis auf. Hunde Fast bewusstlos eingeliefert: Berner Sennenhund ringt nach Hitzekollaps mit dem Tod Aber kann es überhaupt sein, dass Kevin seine Besitzerin abblitzen lassen will - oder steckt womöglich eine andere Erklärung hinter seinem kuriosen Verhalten?

Kurioses TikTok-Video zeigt vermeintlich beleidigten Golden Retriever