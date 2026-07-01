Hund überlebt Unfall, doch Herrchen stirbt: Was dann passiert, geht ans Herz

West Virginia (USA) - Bewegende Aufnahmen: Eine Hündin landete nach einem Unfall in einem Tierheim im US -Bundesstaat West Virginia und wurde von ganz besonderen Personen wieder aufgenommen.

Die Kanawha-Charleston Humane Association suchte via Facebook nach Angehörigen des verstorbenen Herrchens von Hennessy. © Facebook/Kanawha-Charleston Humane Association

Am 23. Juni verunfallte die Hündin Hennessy gemeinsam mit ihrem Herrchen - der Mensch überlebte tragischerweise nicht, wie People berichtet.

Nach dem Ereignis wurde Hennessy an die Kanawha-Charleston Humane Association (KCHA) aus West Virginia übergeben. Schnell stellten die Tierschützer fest, dass an ihrem Halsband eine Vorwahl aus dem Bundesstaat Iowa zu sehen war.

Um die Angehörigen des Herrchens ausfindig zu machen, wandte sich die Organisation mit einem Facebook-Post an die Öffentlichkeit.

Kurz darauf meldete sich die Tierschutzorganisation Animal Rescue League of Marshalltown (ARLM, Iowa) - sie hatten den Vierbeiner damals an den Verstorbenen vermittelt.

Nach kurzer Zusammenarbeit konnten sie den Kontakt zur Familie herstellen und vereinbarten einen Videocall mit Hennessy.

ARLM schrieb via Facebook, dass der entfernte Kontakt die Stimmung der Hündin spürbar anhob.

"Ein vertrautes Gesicht zu sehen und zu hören, machte für dieses süße Mädchen einen großen Unterschied", hieß es.