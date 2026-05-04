Bäriger Hund hofft auf Happy End: Wer gibt Rudi eine Chance?
München - Der unkastrierte Mischlingsrüde Rudi kam im Rahmen einer Sicherstellung ins Münchner Tierheim. Nun hofft er auf ein neues Zuhause bei liebevollen Menschen.
Rudi wurde im Mai 2021 geboren und bringt derzeit bei einer Schulterhöhe von 55 Zentimetern ein Gewicht von etwa 32 Kilogramm auf die Waage. Er sucht souveräne Halter, die ihm zeigen, wie man sich im Alltag verhält. Neben Grundkommandos, und Leinenführigkeit muss Rudi auch noch ans Autofahren herangeführt werden.
Seinen Bezugspersonen gegenüber zeigt er sich sehr zutraulich, verkuschelt, verschmust und verspielt. Fremden Menschen begegnet er zunächst skeptisch und braucht Zeit, um Vertrauen zu fassen.
Typisch Herdenschutzhund ist Rudi wachsam und meldet alles Fremde in seinem Umfeld. Mit anderen Hunden ist er je nach Sympathie verträglich.
Er hofft auf ein ruhiges Plätzchen in ländlicher Umgebung mit klaren Strukturen. Im Tierheim wurde er bereits an beiden Augen operiert. Weitere Informationen zu Rudi erhältst Du unter der Telefonnummer 089/921000430 in der Hundequarantäne.
Tierheim München: Meerschweinchen sehnt sich nach Gesellschaft
Rosettenmeerschweinchen Rocky (geboren 2018) kam ins Münchner Tierheim, weil sein Partnertier verstorben ist.
Das kleine Tier wird ausschließlich in Innenhaltung vermittelt. Damit er dort genug Platz zum Laufen und Erkunden hat, müssen ihm mindestens zwei Quadratmeter zur Verfügung stehen.
Er braucht etwas Zeit, um Vertrauen zu fassen, und ist zunächst eher ruhig und schüchtern. Mit etwas Zuwendung taut er auf und zeigt sich neugierig. Da Meerschweinchen sehr soziale Tiere sind, sucht Rocky ein Weibchen zur Gesellschaft.
Er muss regelmäßig zur Zahnkontrolle und sollte kleingeschnittenes Futter bekommen, damit er es gut aufnehmen kann.
Hast Du ein passendes Zuhause? Dann melde Dich unter der Telefonnummer 089/921000530 im Kleintierhaus EG.
Titelfoto: Tierheim München (2)