Das sind die beliebtesten Hundenamen in Deutschland

Ist er ein "Buddy"? Bei Hundenamen kommen die Deutschen immer wieder zu den Klassikern zurück. (Symbolfoto) © bondvit/123RF

Bei Hündinnen sind "Luna", "Nala" und "Bella" am beliebtesten. Rüden heißten am häufigsten "Balu", "Milo" oder "Buddy", wie Check24 am heutigen Mittwoch mitteilte.

Geschlechter unabhängig sind "Luna", "Nala" und "Balu" auf dem Siegertreppchen des Rankings.

Der Name "Luna" stammt aus dem Lateinischen und bedeutet auch auf Spanisch, Französisch und Italienisch: "der Mond".

Der ebenfalls weibliche Hundename "Nala", stammt aus dem afrikanischen Suaheli und kann mit "die Löwin" oder "die Königin" übersetzt werden. Im Arabischen hat der Name eine etwas niedlichere Bedeutung, nämlich "Honigbiene".

"Nala" schubste den männlichen Hundenamen "Balu" vom zweiten auf den dritten Platz der beliebtesten Hundenamen.

Wer dabei an den gemütlichen Bären aus "Das Dschungelbuch" denken muss, liegt gar nicht so falsch: Der Name hat seinen Ursprung in der indischen Sprache Hindi und bedeutet "Bär".