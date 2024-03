Nach Leben im rumänischen Auffanglager: Der liebenswerte "Bennet" sucht den Menschen fürs Leben

"Bennet" hat sehr gerne mit Menschen zu tun. Er muss aber noch lernen, ihnen auch voll und ganz zu vertrauen. © Tierschutzverein Koblenz und Umgebung e.V.

"Bennet" kam kürzlich aus Rumänien nach Koblenz. Da er laut dem dortigen Tierheim seine Jugend bislang in einem Auffanglager verbringen musste, hat er noch nicht gelernt, einem Menschen und dessen Entscheidungen zu vertrauen.

Wie auf der Webseite des Tierheims beschrieben wird, mag "Bennet" zwar Menschen grundsätzlich und er hat gerne mit ihnen zu tun. Da er aber in seinem bisherigen Leben alle Entscheidungen alleine getroffen habe, müsse er sich erst einmal daran gewöhnen, dass ihm diese Entscheidungen nun Menschen auch abnehmen können.

Daran, dass er dies lernen wird, haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Tierheims keine Zweifel. Denn er sei sehr aufmerksam, beobachte genau und kooperiere gerne. Er sei offen, gelehrig und sehr neugierig darauf, sein neues Leben kennenzulernen.

Da "Bennet" aber eben noch so gut wie nichts an Erziehung genossen hat und sich gerade in einer Phase der Neuorientierung befindet, würde ihn das Koblenzer Tierheim gerne an Menschen mit einer gewissen Hundeerfahrung vermitteln.