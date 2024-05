Der wohl teuerste Hund der Welt: Ehepaar zahlt für diesen Vierbeiner eine Rekordsumme

"Wir wussten, dass es uns etwas kosten würde, aber James hat einfach weitergeboten - er verliert nicht gerne", scherzt Helen Parker. "Also haben wir am Ende etwas mehr bezahlt."

Hundezüchter Joe (hier mit seinem Sohn) darf sich freuen: Für seine Hunde sind Kenner bereit ein Vermögen zu bezahlen. © FAcebook/Ray White Livestock Rockhampton Dog Trial & Working Dog Sale

Trotzdem halten die Parkers den Hundekauf für ein gutes Geschäft. Denn die erfahrenen Rinderzüchter wissen, was sie für ihr Geld bekommen. Die Eheleute haben vor einiger Zeit einen Rüden namens Sid vom selben Züchter ergattert: Joe Leven vom Zwinger "Crabra Glebe Kennels". Und dieser Hund hat alle Erwartungen übertroffen.

Doch die Hunde rechnen sich. "Man weiß, dass man sich zu jeder Tageszeit auf sie verlassen kann, 24 Stunden am Tag, wann immer wir sie brauchen", schwärmt Helen.

"Sie sind einfach glücklich mit uns zu arbeiten." Das ist auch bitter nötig, denn auch in Australien herrscht Fachkräftemangel, besonders in der Landwirtschaft. Und so ein Hund ist immer noch günstiger als eine Arbeitskraft, rechnet James vor.

In ihrem neuen Zuhause dürfte Liz jedenfalls voll in ihrem Element sein: Die Eheleute Parker züchten auf ihrer Farm japanische Wagyu-Rinder, für deren Fleisch Kenner horrende Summen ausgeben.