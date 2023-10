Designer-Hund hatte sein Glück bereits gefunden, doch Schicksal spielt ihm fiesen Streich

Mainz - Es gibt wohl kein größeres Glück für einen Hund , als das Tierheim möglichst schnell zu verlassen, um in sein neues Für-Immer-Zuhause zu ziehen. Umso heftiger der Schock für Mensch und Tier, wenn das Schicksal plötzlich im negativen Sinne zuschlägt.

Shepherd-Labrador-Mix Cooper dachte eigentlich, dass er sein Für-Immer-Zuhause gefunden hat. © Instagram/Hundehaus Tierheim Mainz

Genau so erging es leider der treuen Seele Cooper, die ihr neues Heim nach nur wenigen Wochen schon wieder verlassen musste. Groß war die Freude, als nach einem öffentlichen Aufruf des Tierheims im rheinland-pfälzischen Mainz im Juli dieses Jahres ein passender Interessent gefunden wurde.

Doch wie die Verantwortlichen in einem von Enttäuschung durchtränkten Instagram-Post vom gestrigen Dienstag mitteilen mussten, "spielte das Schicksal einen fiesen Streich" und Cooper muss erneut auf ein neues Zuhause hoffen.

Woran es genau lag, dass die Chemie zwischen Hund und neuem Herrchen letztlich doch nicht passte, wurde außen vor gelassen. Jedoch bat das Mainzer Tierheim eindringlich darum, den Kurzzeit-Besitzern des Shepherd-Labrador-Mixes keine Vorwürfe zu machen.

Der Aussiedor, wie die teure Designerrasse in Fachkreisen auch genannt wird, war mit gerade einmal acht Monaten in die Pflegeeinrichtung in der rheinland-pfälzischen Hauptstadt gekommen und konnte vor allem durch seine beeindruckende Optik überzeugen.

Doch auch charakterlich wusste Cooper schon früh zu begeistern.