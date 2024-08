Junger Shar-Pei zum Verlieben, viel Humor und gute Nerven vorausgesetzt

Koblenz - Mit dem etwas über ein halbes Jahr alten Shar-Pei-Rüden Fritz beherbergt das Tierheim in Koblenz zurzeit ein absolutes Original, für das die Mitarbeiter nun ein neues Zuhause suchen.

Auch wenn er einem so richtig auf die Nerven geht, kann man Fritz einfach nicht böse sein. © Screenshot Tierheim Koblenz/Facebook

Fritz kam als typischer Fundhund in das Tierheim, er wurde also sehr wahrscheinlich einfach ausgesetzt. Jedenfalls hat bislang niemand nach ihm gefragt.

Und das ist umso unverständlicher, weil der junge Rüde laut der Webseite des Tierheims ein echter "Knaller-Hund" ist. Allerdings sollte man demnach für den stets unglaublich gut gelaunten und überaus liebenswerten Kerl ein belastbares Nervenkostüm mitbringen.

Denn Fritz wisse nie so ganz genau, wo seine Grenzen sind. Wenn er spielen, herumtollen oder sonst irgendwas wolle, akzeptiere er zwar scheinbar erst einmal ein "Nein" - aber nur für ganz kurze Zeit. Dann starte er den nächsten Versuch und das "in Dauerschleife", wie es auf der Webseite heiß. Hinzu komme, dass er mitten in der Pubertät steckt.

Das Doofe an allem: Man könne dem witzigen Kerl einfach nicht böse sein. Auch wenn die Tierpflegerinnen und Tierpfleger zwischendurch genervt sein sollten, so würde Fritz im nächsten Moment wieder irgendwas Verrücktes unternehmen und alle zum Lachen bringen.

Deshalb sei es in seinem neuen Zuhause wirklich sehr wichtig, dass sich seine Bezugspersonen ihm gegenüber konsequent verhalten und ihm klare Grenzen aufzeigen, auch wenn dies zumeist sehr schwerfalle.