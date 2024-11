Dieser freche Beagle! Wenn Herrchen nach Hause kommt, zeigt Hund sein großes Schauspiel-Talent

Auf TikTok fliegen Nico die Herzen nur so zu: Mehr als 565.000-mal wurde der kuriose Clip, den Javier vor wenigen Tagen geteilt hat, bereits gesehen.

Und was das genau bedeutet, hat Nicos Herrchen, Javier, erst neulich mit einer versteckten Kamera eingefangen.

"Mist, Papa kommt", muss sich Nico gedacht haben und führt ein kleines Schauspiel auf. © Montage: TikTok/javier.martiineez

Bei Newsweek berichtet Javier von seinem Leben mit dem frechen Beagle.

"Normalerweise lasse ich ihn auf der Couch, wenn ich zu Hause bin, aber wenn ich unterwegs bin, versuche ich, ihn davon fernzuhalten", sagt der Mittdreißiger, der in Spanien wohnt.

"Mir war schon vorher aufgefallen, dass ich ihn aufspringen hörte, als ich den Schlüssel ins Schloss steckte, also stellte ich mein Telefon so ein, dass es das aufnahm."

Nicos kleine Missetat dürfte für den raffinierten Beagle kein Nachspiel haben. Als Javier den kleinen Gauner "überführte" und sich das "Beweisvideo" auf dem Smartphone anschaute, musste der Hundehalter herzlich lachen. "Was ich bekam, war so viel besser, als ich erwartet hatte. Ich lachte so sehr und gab ihm jede Menge Küsse.“

Beagle gelten als DIE Familienhunde schlechthin. Den kleinen Jagdhunden wird ein besonders gutmütiges Wesen, aber auch eine gewisse Sturheit nachgesagt. Ganz klar: Nico ist da sicherlich keine Ausnahme.