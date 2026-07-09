Das Schicksal kann hart zuschlagen, Boxer Max davon ein Liedchen singen

Frankfurt am Main - Hund Max hat einen ganz großen Wunsch: ein neues Zuhause bei Menschen, mit denen er den Rest seines Lebens verbringen kann. Der Vierbeiner aus dem Frankfurter Tierheim hat eine schwere Zeit hinter sich.

Wer kann diesem Blick widerstehen? © Tierschutzverein Frankfurt und Umgebung

Das Herrchen des Boxers ist verstorben, für Max führte anschließend leider kein Weg am Umzug in die Einrichtung in der Mainmetropole vorbei.

Für allzu lange Zeit soll er allerdings nicht in der Obhut des Tierschutzvereins Frankfurt am Main und Umgebung bleiben müssen. Da Max sehr menschenbezogen ist und sich schnell an Personen bindet, sind die Voraussetzungen dafür gegeben.

"Max verfügt über den Charme älterer Hunde und ist wirklich ein äußerst sympathischer Bursche", heißt es. Laut den Tierfreunden aus Frankfurt ist der liebenswerte Rüde mit den circa acht Jahren, welche er auf dem Buckel hat, zwar nicht mehr die jüngste Fellnase, ein Opa allerdings keinesfalls.

Den Angaben zufolge liebt der Vierbeiner Spaziergänge, bei denen er problemlos an der Leine läuft, das Spielen mit Zweibeinern und natürlich vor allem Kuscheleinheiten. Er beherrscht die Kommandos "Sitz" und "Platz", würde sich aber darüber freuen, noch weitere kennenzulernen. "Hauptsache, man kümmert sich um ihn und er darf dabei sein."