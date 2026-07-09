Das Schicksal kann hart zuschlagen, Boxer Max davon ein Liedchen singen
Frankfurt am Main - Hund Max hat einen ganz großen Wunsch: ein neues Zuhause bei Menschen, mit denen er den Rest seines Lebens verbringen kann. Der Vierbeiner aus dem Frankfurter Tierheim hat eine schwere Zeit hinter sich.
Das Herrchen des Boxers ist verstorben, für Max führte anschließend leider kein Weg am Umzug in die Einrichtung in der Mainmetropole vorbei.
Für allzu lange Zeit soll er allerdings nicht in der Obhut des Tierschutzvereins Frankfurt am Main und Umgebung bleiben müssen. Da Max sehr menschenbezogen ist und sich schnell an Personen bindet, sind die Voraussetzungen dafür gegeben.
"Max verfügt über den Charme älterer Hunde und ist wirklich ein äußerst sympathischer Bursche", heißt es. Laut den Tierfreunden aus Frankfurt ist der liebenswerte Rüde mit den circa acht Jahren, welche er auf dem Buckel hat, zwar nicht mehr die jüngste Fellnase, ein Opa allerdings keinesfalls.
Den Angaben zufolge liebt der Vierbeiner Spaziergänge, bei denen er problemlos an der Leine läuft, das Spielen mit Zweibeinern und natürlich vor allem Kuscheleinheiten. Er beherrscht die Kommandos "Sitz" und "Platz", würde sich aber darüber freuen, noch weitere kennenzulernen. "Hauptsache, man kümmert sich um ihn und er darf dabei sein."
Hund Max aus dem Tierheim in Frankfurt freut sich auf ein neues Zuhause: Das gibt es zu beachten
Heißt: Vom grauen Schnäuzchen soll man sich nicht abschrecken lassen, Max hat noch viel zu geben.
Für Interessenten gibt es allerdings auch ein paar Aspekte, die zu beachten sind. So ist über das Vorleben des Vierbeiners eher wenig bekannt.
Es ist beispielsweise unklar, ob er es kennt, mal für einige Stunden alleine zu Hause zu bleiben. Im Tierheim ist er jedenfalls kein großer Fan davon.
Ebenfalls wissen die Mitarbeitenden den Angaben zufolge nicht, ob er gerne im Auto mit fährt oder ob er mit einem Ersthund oder Katzen verträglich ist.
Letzteres kann demnach im Tierheim getestet werden. Im Haushalt lebende Kinder sollten mindestens zehn Jahre alt sein und Verständnis für die alltäglichen Bedürfnisse eines Hundes haben.
Wer Max die verdiente Chance auf ein restliches Leben im Glück mit ganz viel Liebe, Aufmerksamkeit und einem stets warmen Körbchen schenken möchte, kann sich gerne mit dem Tierheim in Frankfurt per E-Mail in Verbindung setzen.
Titelfoto: Tierschutzverein Frankfurt und Umgebung