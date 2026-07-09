Qualvoll verhungert: Mann sperrt Welpen in Garage und überlässt ihn seinem Schicksal

Palm Coast (Florida/USA) - Der 18-jährige Chance Jones aus dem US -Bundesstaat Florida muss sich nun vor Gericht verantworten, nachdem er seinen Hund über mehrere Wochen hinweg qualvoll verhungern gelassen hatte. Nachbarn fanden das Tier kraftlos in einer Garage vor - ohne Futter und Wasser.

Ein Tierarzt stellte bei dem Mischlingswelpen ein extremes Untergewicht fest - welches schließlich zum Tod des Hundes führte. © Screenshot/Facebook/Flagler County Sheriff's Office

"Das Sheriff-Büro von Flagler County hat einen Mann aus Palm Coast festgenommen, nachdem eine Untersuchung ergeben hatte, dass er einen unterernährten Welpen ohne Futter, Wasser oder Licht in einer Garage eingesperrt hatte", teilte die zuständige Behörde auf Facebook mit.

Vor rund einer Woche entdeckten Anwohner am Sunset Boulevard einen extrem unterernährten Vierbeiner in der Garage des Mannes - kurz darauf kontaktierten sie die Polizei. Der örtliche Tierschutz nahm den jungen Hund in Obhut und brachte ihn für die weitere medizinische Behandlung in eine Klinik.

"Ein Tierarzt stellte fest, dass der zehn Wochen alte Mischling aus Bluetick Coonhound und Australian Shepherd keine Vorerkrankung aufwies, die den unterernährten Zustand hätte erklären können." Trotz aller Bemühungen verstarb das Tier schließlich infolge der Mangelernährung an Organversagen.

"Jones erzählte den Beamten, er sei häufig für längere Zeit von zu Hause weg gewesen und habe den Welpen zurückgelassen". Dabei habe er den kleinen Mischling nur gefüttert, wenn er seine Wohnung betreten habe.