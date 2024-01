Dr. Jekyll oder doch Mr. Hyde? Hunde-Opi sucht Menschen – und hat Bedingungen

Kalli ist sicher nicht der einfachste Hund, doch mittlerweile ist er dank des Tierheims Delitzsch so weit, sich voll und ganz auf seine neuen Menschen einzulassen. © Bildmontage: Facebook/Tierheim Delitzsch

Im Tierheim im nordsächsischen Delitzsch kümmern sich die Mitarbeiter tagein, tagaus um Hunde, Katzen und die verschiedensten Kleintiere. Unter ihnen sind natürlich auch immer wieder Neuankömmlinge, die vorher hoffentlich noch nie ein Tierheim von innen sehen mussten.

Ist es dann doch so weit, ist es für manchen Vierbeiner alles andere als einfach, sich an das neue Umfeld zu gewöhnen. Das Wichtigste sei hier, das Tier in aller Ruhe ankommen zu lassen, erklärt die Einrichtung in einem emotionalen Beitrag in den sozialen Medien.

Nur wer sich intensiv mit Hunden beschäftigt, wird merken, zu welchem Typ sie gehören: Sind sie ängstlich und verstecken sich gern, schließen sie schnell Freundschaft oder verhalten sie sich aggressiv? Oder doch alles zusammen?

Egal wie, Ankommen ist für jeden anders schwierig. Trotzdem ist das Ziel des gemeinsamen Trainings, dass jedes Tier irgendwann wieder in eine eigene Familie umziehen kann. Dabei unterstützen die Tierschützer ihre Schützlinge nach Leibeskräften.