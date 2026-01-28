Heftige Krawalle vor Erstligaspiel: Polizeihund stirbt im Einsatz

Metz (Frankreich) - Nicht nur Menschen sorgen für unsere Sicherheit, oft kommen auch Polizeihunde zum Einsatz - so auch während eines Fußballspiels in der ersten Liga Frankreichs . Traurig: Ein Vierbeiner kam am Wochenende dabei ums Leben.

Auch während des Spiels zwischen Metz und Lyon war die Stimmung zeitweise aufgeheizt. © Jean-Christophe Verhaegen / AFP

"Unsere Gedanken sind bei der Hundebrigade Metz, deren Polizeihund Dino bei der Sicherung des Spiels zwischen dem FC Metz und Olympique Lyon im Dienst an einem Herzinfarkt verstorben ist", schreibt die französische Police Nationale auf ihren Social-Media-Kanälen.

Dazu ein Foto des Belgischen Schäferhundes, der seit gut zwei Jahren der Hundestaffel angehörte und so zur Sicherheit im Polizei-Alltag beigetragen habe.

Medienberichten zufolge sei Dino zum Einsatz gekommen, als die Situation zwischen beiden Fanlagern bereits vor der Partie außerhalb des Stadions eskalierte.

Rund 200 Fans von Metz sollen auf ebenso viele Anhänger von Lyon gewartet haben, um sich mit ihnen zu prügeln. Einige sollen Sturmhauben getragen haben, Eisenstangen sollen zum Einsatz gekommen sein.

Die Polizei musste einschreiten, wollte die Chaoten voneinander trennen. Mit dabei: die Hundestaffel, zu der eben auch Dino gehörte.