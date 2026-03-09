Spitz hat eine große Baustelle: Wer schenkt Wirbelwind Cocö ein Zuhause?
Hamburg - Wer hat ein Herz für Cocö? Der Deutsche Spitz sitzt seit knapp zwei Monaten in Hamburg im Tierheim. Alt werden will der Vierbeiner dort aber nicht.
Wie der Hamburger Tierschutzverein auf seiner Website mitteilt, kam der kleine Wirbelwind am 12. Januar dieses Jahres ins Tierheim an der Süderstraße. Geboren wurde Cocö den Angaben zufolge Anfang 2024.
Von seinen Pflegern wird der zwei Jahre alte Rüde als "kleiner Hund mit großem Charakter" beschrieben. Er ist stolz, aufmerksam und zeigt gerne, dass er sein Revier ernst nimmt - weshalb er draußen auch mit Begeisterung markiert.
Gleichzeitig hat Cocö ein fröhliches Wesen und sorgt mit seiner lebhaften Art schnell für gute Laune. Er hat eine anhängliche und liebevolle Seite, die sich besonders beim Kuscheln mit seinen Bezugsmenschen zeigt.
Klar ist aber auch: Die Fellnase zeichnet sich durch rassentypisches Temperament aus und muss in jedem Fall noch erzogen werden - als Familienhund ist er aber dennoch sehr gut geeignet.
Tierheim-Hund Cocö hasst Behandlungen beim Tierarzt
Eine Sache mag Cocö überhaupt nicht: Behandlungen beim Tierarzt. Diese bereiten ihm großen Stress, was dazu führt, dass er sich mit Leibeskräften wehrt und im Zweifel auch mal schnappen kann.
Gerade in solchen Momenten braucht der Vierbeiner Menschen, die Ruhe und Verständnis zeigen, dabei aber auch das nötige Handling haben, um solche Situationen zu managen.
Wer Cocös stolzen Charakter schätzt, ihm Sicherheit gibt und viel Zuneigung schenkt, bekommt einen treuen, fröhlichen Begleiter mit einem großen Herzen. Bis er sein zukünftiges Zuhause findet, freut er sich auch über die Übernahme einer Patenschaft, mit der bei seiner Versorgung im Tierheim finanziell unterstützt werden kann.
Ihr wollt dem Wirbelwind eine liebevolle Bleibe schenken? Sein kompletter Steckbrief und eine Möglichkeit zur Kontaktaufnahme sind unter hamburger-tierschutzverein.de zu finden.
Titelfoto: Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.