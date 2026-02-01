Einsamer Hund bettelt um Hilfe: Als Frau ihm näher kommt, sieht sie den bitteren Grund

Odessa (Ukraine) - Sie hatte absolut nichts zu verbergen. Ganz im Gegenteil: Die einsame Hündin Greys bettelte jeden um Hilfe an, den sie an einem Busbahnhof in der Ukraine traf. Dabei ging es der armen Fellnase nicht um Futter, Wasser oder Streicheleinheiten, sondern um Schlimmeres. Als die Tierschützerin Olena von den "Love Furry Friends" dem Vierbeiner näherkam, sah sie den bitteren Grund.

Tierschützerin Olena warf einen Blick auf die Hündin - und sah sofort, dass sie dringend Hilfe brauchte. © YouTube/Screenshot/Love Furry Friends - Rescue Channel

Im neuesten YouTube-Video der tapferen "Fellfreunde" aus Odessa ist die Geschichte der Hündin seit Samstag zu sehen. Diese hatte mehrere, teils tiefe Wunden am Körper, als Olena sie in Augenschein nahm.

Der Grund: Laut der Love Furry Friends war Greys von mehreren Straßenhunden attackiert und brutal gebissen worden. Für Olena war sofort klar, dass die arme Streunerin schnellstmöglich zur Tierärztin musste.

Dort wurde die Hunde-Patientin so gut versorgt, dass sie schon bald mit ins Tierheim ihrer Retter kommen konnte. Diese versorgten die Wunden von Greys weiter, merkten jedoch auch, dass sie dringend eine Dusche brauchte.

Als die Hündin in der Wanne stand, wurde erst einmal klar, dass sie in Wahrheit eine ganz andere Fellfarbe hatte.