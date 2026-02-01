Hündin als gefährlich eingestuft: Fühlt sich endlich jemand zuständig für Leila?

Leipzig - Wer nimmt sich Hündin Leila an? Vom Leipziger Tierheim als kleiner Freigeist bezeichnet, wurde sie aufgrund mehrerer Vorfälle als "gefährlich im Einzelfall" eingestuft. Daher braucht es jetzt Menschen, die nicht vor dieser Herausforderung zurückschrecken.

Im Grunde eine ganz liebe Hündin, hat Leila auch schon Ausflüge unternommen, bei denen Tiere zu Schaden kamen. © Tierheim Leipzig

"Leider hat sich in Leilas bisherigem Leben wohl niemand so richtig für sie zuständig gefühlt", beklagen die Tierschützer in ihrem Instagram-Beitrag über die Hundedame.

Das hatte zur Folge, dass der kleine Vierbeiner viel allein in ihrem Wohnort unterwegs gewesen sei.

Doch auf ihren Streifzügen fielen der Mischlingshündin so mehrfach Kleintiere zum Opfer, heißt es. "Aufgrund dessen erhielt sie letztendlich auch ihre Einstufung als gefährlich im Einzelfall."

Das bedeutet für Leila, dass sie außerhalb ihres Zuhauses bzw. von Privatgrundstücken nicht nur an der Leine laufen, sondern auch einen Maulkorb tragen muss.

Deshalb wäre es toll, wenn ihre zukünftigen Herrchen oder Frauchen in einem Haus mit eingezäuntem Grundstück leben würden, von dem die Fellnase nicht so schnell entwischen kann. "Dies ist allerdings kein Muss", betont das Tierheim.