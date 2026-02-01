Hündin als gefährlich eingestuft: Fühlt sich endlich jemand zuständig für Leila?
Leipzig - Wer nimmt sich Hündin Leila an? Vom Leipziger Tierheim als kleiner Freigeist bezeichnet, wurde sie aufgrund mehrerer Vorfälle als "gefährlich im Einzelfall" eingestuft. Daher braucht es jetzt Menschen, die nicht vor dieser Herausforderung zurückschrecken.
"Leider hat sich in Leilas bisherigem Leben wohl niemand so richtig für sie zuständig gefühlt", beklagen die Tierschützer in ihrem Instagram-Beitrag über die Hundedame.
Das hatte zur Folge, dass der kleine Vierbeiner viel allein in ihrem Wohnort unterwegs gewesen sei.
Doch auf ihren Streifzügen fielen der Mischlingshündin so mehrfach Kleintiere zum Opfer, heißt es. "Aufgrund dessen erhielt sie letztendlich auch ihre Einstufung als gefährlich im Einzelfall."
Das bedeutet für Leila, dass sie außerhalb ihres Zuhauses bzw. von Privatgrundstücken nicht nur an der Leine laufen, sondern auch einen Maulkorb tragen muss.
Deshalb wäre es toll, wenn ihre zukünftigen Herrchen oder Frauchen in einem Haus mit eingezäuntem Grundstück leben würden, von dem die Fellnase nicht so schnell entwischen kann. "Dies ist allerdings kein Muss", betont das Tierheim.
Hündin Leila möchte noch viel mit ihren Menschen erleben
Grundsätzlich genieße Leila die Zeit mit ihren Menschen meist sehr und zeigt ihr sonst freundliches Wesen. Sie habe dennoch ihren eigenen Kopf und vor allem anfangs müsse man ihr erklären, "dass es schöner ist gemeinsam spazieren zu gehen, anstatt das jeder für sich läuft".
Mit ihren männlichen Artgenossen kommt sie klar, insgesamt halte sich das Interesse an anderen Hunden jedoch eher in Grenzen. "Wir sehen sie daher eher als Einzelhund, schließen aber eine Vermittlung zu einem passenden bereits vorhandenen Hund nicht aus."
Wenn Ihr also trotz der Einstufung Leila die Welt zeigen wollt, meldet Euch per Mail an [email protected] beim Leipziger Tierheim und schildert den Verantwortlichen, wie die Hundedame bei Euch leben würde. Vergesst nicht, Eure Telefonnummer anzugeben, Ihr werdet dann kontaktiert.
Das Tierheim berät Euch auf Wunsch auch ausführlich zur Einstufung, falls hier noch Fragen aufkommen.
Titelfoto: Bildmontage: Tierheim Leipzig