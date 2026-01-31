Kurz vor heftigem Schneesturm: Tierschützer retten 18 Hunde

USA - Draußen herrschen eisige Temperaturen - nicht nur wir Menschen frieren, sondern auch die Tiere . Eine gemeinnützige Organisation aus dem US-Bundesstaat Missouri rettete 18 Hunde kurz vor einem heftigen Schneesturm!

Insgesamt wurden sieben erwachsene Hunde und elf Welpen von dem Grundstück gerettet. © Screenshot/Animal Rescue Corps

Wie KFVS berichtete, machte sich das Team von "Animal Rescue Corps" (ARC) vor rund zwei Wochen auf den Weg zu einem großen Grundstück.

Die Besitzer hatten selbst um Hilfe gebeten, da sich mehrere Hunde frei auf dem Gelände bewegten und sie die Tiere nicht dem herannahenden Wintersturm aussetzen wollten.

"Die Menschen, die auf dem Grundstück lebten, erkannten, dass die Anzahl der Hunde über das hinausgewachsen war, was sie bewältigen konnten, und dass sie die Tiere nicht mehr angemessen versorgen konnten", so der Vorsitzende der Organisation. Zudem stimmten die Besitzer zu, dass alle Fellnasen auf Kosten von ARC sterilisiert oder kastriert wurden.

Unter den geretteten Tieren befand sich auch eine trächtige Hündin, die kurz nach ihrer Ankunft in einer neuen, warmen Unterkunft neun niedliche Welpen zur Welt brachte.