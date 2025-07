Er benimmt sich oft noch wie ein Welpe: Kraftprotz Rizzle hofft auf ein Happy End

Hamburg - Gibt es ein Happy End für Rizzle? Der Dogo-Argentino-Mischling lebt seit einigen Monaten in Hamburg im Tierheim. Alt werden will der Kraftprotz dort allerdings nicht.

Dogo-Argentino-Mischling Rizzle aus dem Hamburger Tierheim sucht nach einem liebevollen Zuhause. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Wie der Hamburger Tierschutzverein auf seiner Website schreibt, kam der knapp sechs Jahre alte Rüde am 26. März dieses Jahres nach einem Beißvorfall in die Obhut des Tierheims an der Süderstraße.

Dort präsentierte sich der Vierbeiner zu Beginn ausgesprochen unsicher. Er bellte seine Pfleger fortwährend an und wollte sich weder anfassen noch anleinen lassen - irgendwann brach jedoch das Eis.

Mittlerweile zeigt Rizzle seine süße, aufgeweckte Seite im Tierheim. Er ist inzwischen sämtlichen Menschen gegenüber sehr freundlich, verhält sich dabei allerdings manchmal auch noch etwas distanzlos.

Generell benimmt sich der Mischling oft noch wie ein Welpe. Er ist ungestüm, grobmotorisch und an allem interessiert. Blöd nur, dass er anders als ein Jungtier mittlerweile stattliche 40 Kilo auf die Waage bringt.