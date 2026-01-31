Er durfte nicht mit umziehen: Mischlingsrüde Chico leidet und hofft auf zweite Chance
Frankfurt am Main - Der hübsche Chico landete im Frankfurter Tierheim, da seine Vorbesitzer ihre Wohnung verloren und er nicht mit in die neue Bleibe umziehen durfte. Nun ist der süße Hundemann etwas verunsichert und hofft, bald ein Für-Immer-Zuhause zu finden.
Der Zwergspitz-Chihuahua-Mix ist ein kleiner Rüde mit großem Charme, doch er braucht mittlerweile Zeit, um wirklich Vertrauen zu fassen.
Fremden Menschen begegnet Chico anfangs vorsichtig. Gibt man ihm diesen Moment der Orientierung, zeigt er sich anschließend verschmust, verspielt und sehr anhänglich.
"Man muss ihm einfach etwas Zeit gewähren, bis er von selbst auf einen zukommt", heißt es aus dem Frankfurter Tierheim.
Grundsätzlich gilt Chico als unkompliziert und könnte auch an Hundeanfänger vermittelt werden. Das Tierheim bietet hierbei unterstützend Beratung an.
Mit Artgenossen versteht sich der Vierbeiner gut, ob er auch mit Katzen harmoniert, kann bei Bedarf getestet werden. Positiv hervorzuheben ist, dass Chico bereits stubenrein ist, gut an der Leine läuft und laut Vorbesitzern problemlos im Auto mitfährt.
Chico besitzt enormes Potenzial ein toller Alltagsbegleiter zu werden
Eine größere Baustelle bleibt jedoch das Alleinbleiben. Chico ist es nicht gewohnt, ohne Bezugsperson zu Hause zu sein. Hier ist Geduld gefragt: In kleinen, behutsamen Schritten soll er lernen, stundenweise allein zu bleiben.
Auch an seinen Grundkommandos kann weiter gearbeitet werden. Erste Ansätze sind allerdings bereits vorhanden.
Für Familien mit kleinen Kindern ist Chico nur bedingt geeignet. Da er nicht bedrängt werden möchte, sollten Kinder im Haushalt mindestens zwölf Jahre alt sein, um Missverständnisse zu vermeiden.
Ebenfalls sensibel reagiert der kleine Hundemann auf Tierarztbesuche. Diese stressen ihn derzeit noch so sehr, dass er dabei einen Maulkorb tragen muss. Auch in diesem Punkt besteht Trainingsbedarf.
Trotz seiner kleinen Baustellen beschreiben das Tierasyl Chico als echten Rohdiamanten mit viel Potenzial. Gesucht werden Menschen, die ihm Sicherheit geben, Geduld mitbringen und bereit sind, gemeinsam mit ihm an seinen Unsicherheiten zu arbeiten.
Wer kann Chico eine liebevolle neue Heimat geben?
Die Verantwortlichen des Tierschutzvereins Frankfurt am Main hoffen nun sehnlichst darauf, dass sich eine vertrauenswürdige Person oder Familie für die liebenswerte Fellnase findet.
Interessenten, die Chico ein geborgenes und stabiles Zuhause bieten können, werden gebeten, Kontakt aufzunehmen. Möglich ist dies per E-Mail.
Titelfoto: Montage: Tierheim Frankfurt