Er durfte nicht mit umziehen: Mischlingsrüde Chico leidet und hofft auf zweite Chance

Frankfurt am Main - Der hübsche Chico landete im Frankfurter Tierheim, da seine Vorbesitzer ihre Wohnung verloren und er nicht mit in die neue Bleibe umziehen durfte. Nun ist der süße Hundemann etwas verunsichert und hofft, bald ein Für-Immer-Zuhause zu finden.

Zwergspitz-Chihuahua-Mischling Chico ist schätzungsweise 2021 geboren und damit etwa vier bis fünf Jahre alt. © Tierheim Frankfurt

Der Zwergspitz-Chihuahua-Mix ist ein kleiner Rüde mit großem Charme, doch er braucht mittlerweile Zeit, um wirklich Vertrauen zu fassen.

Fremden Menschen begegnet Chico anfangs vorsichtig. Gibt man ihm diesen Moment der Orientierung, zeigt er sich anschließend verschmust, verspielt und sehr anhänglich.

"Man muss ihm einfach etwas Zeit gewähren, bis er von selbst auf einen zukommt", heißt es aus dem Frankfurter Tierheim.

Grundsätzlich gilt Chico als unkompliziert und könnte auch an Hundeanfänger vermittelt werden. Das Tierheim bietet hierbei unterstützend Beratung an.

Mit Artgenossen versteht sich der Vierbeiner gut, ob er auch mit Katzen harmoniert, kann bei Bedarf getestet werden. Positiv hervorzuheben ist, dass Chico bereits stubenrein ist, gut an der Leine läuft und laut Vorbesitzern problemlos im Auto mitfährt.