Er gilt nur wegen seiner Rasse als gefährlich: Balou hofft auf eine Chance
Hamburg - Wer hat ein Herz für Balou? Der American Staffordshire-Terrier sitzt schon seit mehr als sechs Monaten in Hamburg im Tierheim. Die Hoffnung auf ein richtiges Zuhause hat der Vierbeiner aber noch nicht aufgegeben.
Wie der Hamburger Tierschutzverein auf seiner Website schreibt, kam der anderthalb Jahre alte Rüde am 4. September des vergangenen Jahres als behördliche Sicherstellung ins Tierheim an der Süderstraße.
Aufgrund seiner Rasse gilt Balou in Hamburg als gefährlich, im Tierheim zeigt er sich aber von seiner besten Seite: freundlich zu Menschen und verträglich mit Artgenossen - zumindest, wenn diese stabil genug für ihn sind.
Laut seinen Pflegern schließt jeder Mensch, der den Terrier kennenlernt, ihn sofort ins Herz. Das liegt vielleicht auch daran, dass er seine Bezugspersonen am liebsten mit einem Kuscheltier im Maul begrüßt.
Balou liebt Streicheleinheiten und entspannte Stunden in seinem Hundebett, ist für lange Spaziergänge und Spieleinheiten aber ebenso zu haben. Dabei darf allerdings nicht vergessen werden, dass er noch erzogen werden muss.
Hamburger Tierschutzverein stellt Balou in Instagram-Video vor
Balou wird wegen seiner Rasse nur außerhalb Hamburgs vermittelt
Generell hat der Vierbeiner noch einiges zu lernen - gerade im Bereich Beutefangverhalten muss noch reichlich Training stattfinden. Das sollte Interessenten bewusst sein. Wichtig: Balou wird nicht zu Katzen oder Kleintieren sowie nur außerhalb Hamburgs vermittelt.
Aktuell erholt sich der Rüde noch von einer Augenoperation, das Tierheim nimmt aber schon Anfragen für ihn entgegen.
Bis Balou sein zukünftiges Zuhause findet, freut er sich auch über die Übernahme einer Patenschaft, mit der bei seiner Versorgung im Tierheim finanziell unterstützt werden kann.
Ihr wollt dem lieben Kerl eine Chance geben? Sein kompletter Steckbrief und eine Möglichkeit zur Kontaktaufnahme mit dem Tierheim sind unter hamburger-tierschutzverein.de zu finden.
Titelfoto: Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.