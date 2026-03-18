Er verlor traurigerweise sein Herrchen, jetzt hofft der freundliche Labrador auf eine zweite Chance

Frankfurt am Main - Der überaus freundliche Labrador-Rüde Odin hatte sein Glück bereits gefunden. Doch dann starb sein Herrchen traurigerweise und der Hund musste ins Tierheim in Frankfurt am Main umziehen.

Labrador Odin hat leider sein Herrchen verloren, weshalb er ins Frankfurter Tierheim umziehen musste. © Tierschutzverein Frankfurt am Main und Umgebung e.V.

Leider ist nicht viel über seine Vergangenheit bekannt, teilen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf der Webseite des Tierheims mit; etwa, ob Odin es kennt, im Auto mitzufahren. Das müsste also bei Bedarf mit ihm in kleinen Schritten eingeübt werden.

Ob der Rüde gewohnt ist, auch mal alleine zu Hause zu bleiben, weiß man im Tierheim ebenfalls nicht. Da Odin aber ein sehr geselliger Typ ist, sollte er ohnehin möglichst wenig alleine gelassen werden.

Auch die Grundkommandos kennt der etwa 2019 geborene Rüde nicht. Er sei aber so gelehrig, heißt es auf der Webseite, dass er dies sicherlich sehr gerne nachholen würde.

Seinen Zwinger im Tierheim halte er allerdings sauber; es ist also so davon auszugehen, dass er stubenrein ist.