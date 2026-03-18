Er verlor traurigerweise sein Herrchen, jetzt hofft der freundliche Labrador auf eine zweite Chance
Frankfurt am Main - Der überaus freundliche Labrador-Rüde Odin hatte sein Glück bereits gefunden. Doch dann starb sein Herrchen traurigerweise und der Hund musste ins Tierheim in Frankfurt am Main umziehen.
Leider ist nicht viel über seine Vergangenheit bekannt, teilen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf der Webseite des Tierheims mit; etwa, ob Odin es kennt, im Auto mitzufahren. Das müsste also bei Bedarf mit ihm in kleinen Schritten eingeübt werden.
Ob der Rüde gewohnt ist, auch mal alleine zu Hause zu bleiben, weiß man im Tierheim ebenfalls nicht. Da Odin aber ein sehr geselliger Typ ist, sollte er ohnehin möglichst wenig alleine gelassen werden.
Auch die Grundkommandos kennt der etwa 2019 geborene Rüde nicht. Er sei aber so gelehrig, heißt es auf der Webseite, dass er dies sicherlich sehr gerne nachholen würde.
Seinen Zwinger im Tierheim halte er allerdings sauber; es ist also so davon auszugehen, dass er stubenrein ist.
Odin ist ein typischer Labrador, der auch an Anfänger vermittelt wird
Darüber hinaus sei Odin ein typischer "Labbi", der lange Spaziergänge liebe, Leckerlis genauso, der gerne mit seinen Menschen kuschele und auf jeden Fall ausreichend beschäftigt werden will.
Denn wenn er sich langweile, dann zeige er das sehr deutlich und fordere seine Menschen durch Bellen auf, doch endlich etwas mit ihm zu unternehmen.
Generell sei Odin eine offener, neugieriger und wirklich sehr verschmuster Hund, der zudem so unkompliziert ist, dass ihn das Frankfurter Tierheim auch an ambitionierte Anfänger vermitteln würde.
Inwieweit er sich mit bereits im Haushalt lebenden Artgenossen oder Katzen verträgt, könne auf Wunsch gerne im Tierheim getestete werden, heißt es auf der Webseite. Mit Kindern komme Odin übrigens sehr gut aus, allerdings sollte der Nachwuchs mindestens zehn Jahre alt sein.
Ihr möchtet den wunderbaren Labrador einmal kennenlernen? Dann könnt Ihr gerne mit dem Tierheim in Frankfurt per E-Mail Kontakt aufnehmen.
Titelfoto: Bild-Montage: Tierschutzverein Frankfurt am Main und Umgebung e.V.