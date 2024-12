Er hat ein großes Problem: Dexter hofft trotzdem auf ein Happy End

Selbst Alltagssituationen wie Halsband anlegen, an der Leine gehen, auf seinem Platz liegen oder in Ruhe gefüttert werden, waren früher nur schwer aushaltbar für die Bulldogge.

Wie der Hamburger Tierschutzverein auf seiner Website schreibt, kam der ein Jahr alte Rüde am 20. Mai dieses Jahres als Sicherstellung ins Tierheim an der Süderstraße, nachdem es in seinem früheren Zuhause zu Beißvorfällen gekommen war.

Der einjährige Rüde hat schon große Fortschritte gemacht, was Alltagssituationen betrifft. Er muss aber noch einen Wesenstest absolvieren. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Bei hoher Erregung ist es leider immer noch so, dass der Rüde manchmal in aggressive Verhaltensweisen zurückfällt. Im Tierheim wird daher am Aufbau eines Alternativverhaltens gearbeitet, was weitergeführt werden sollte.

Grundsätzlich ist Dexter durchaus ein freundlicher Hund, der mit seinen Gassigehern regelmäßig spazieren geht und sich über Zuwendung sowie Leckerlis freut. Kinder oder andere Tiere sollte es in seinem neuen Zuhause aber nicht geben.

Aufgrund seiner Vergangenheit ist der Vierbeiner in Hamburg momentan als gefährlicher Hund gelistet, weshalb eine Maulkorb- und Leinenpflicht für ihn gilt. Er muss noch seinen Wesenstest absolvieren.

Interessenten dürfen ihn aber schon jetzt kennenlernen - Dexters kompletter Steckbrief und eine Möglichkeit zur Kontaktaufnahme sind auf hamburger-tierschutzverein.de zu finden.