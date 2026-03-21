Er schläft lieber auf Stroh als im Hundebett: Fenris sucht ein Zuhause

Hamburg - Kein Hund wie jeder andere: Schäferhund-Mischling Fenris hat eine bewegte Vergangenheit. Die Hoffnung auf ein anderes Zuhause als das Tierheim in Hamburg hat er aber noch nicht aufgegeben.

Schäferhund-Mischling Fenris aus dem Hamburger Tierheim ist auf der Suche nach einem richtigen Zuhause. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Wie der Hamburger Tierschutzverein auf seiner Website schreibt, kam der Vierbeiner am 16. September des vergangenen Jahres ins Tierheim an der Süderstraße - zuvor lebte er vermutlich als Straßenhund.

Dementsprechend bringt Fenris einige Unsicherheiten mit, vor allem gegenüber fremden Menschen. Neue oder enge Situationen sorgen für Angst bei ihm, weshalb er sich draußen auch deutlich wohler fühlt als in geschlossenen Räumen.

Da der zwei Jahre alte Rüde zudem nicht annähernd stubenrein ist, wäre ein ländlicher Hof für ihn als Zuhause ideal. Er schläft tatsächlich auch lieber draußen auf Stroh als in einem Hundebett.

Klar ist: Seine zukünftigen Besitzer brauchen viel Zeit, Geduld und Verständnis für Fenris. Sie müssen ihm Sicherheit geben, ihn nicht überfordern und ihm das Leben ermöglichen, was er führen will.