Er steht auf Frauen und hat ein Problem mit Männern: Wer erlöst Tamme?
Hamburg - Ein halbes Jahr ist er schon auf der Suche: Seit sechs Monaten sitzt American Staffordshire Terrier-Mischling Tamme bereits in Hamburg im Tierheim. Die Hoffnung auf ein richtiges Zuhause hat er aber noch nicht aufgegeben.
Wie der Hamburger Tierschutzverein auf seiner Website schreibt, kam der zwei Jahre alte Rüde am 18. Mai dieses Jahres als behördliche Sicherstellung ins Tierheim an der Süderstraße - zuvor hatte es leider einen Beißvorfall gegeben.
Seinen Pflegern gegenüber präsentiert sich Tamme allerdings sehr freundlich. Er ist Menschen - vor allem Frauen - sehr zugetan und möchte gefallen. Zudem hat er viel Freude daran, mit Menschen zu arbeiten und legt einen guten Grundgehorsam an den Tag.
Vor Herausforderungen stellen den Mischling "gruselige" Situationen. Auch Männer gehören zu diesen "gruseligen" Faktoren in Tammes Leben. Ihnen gegenüber zeigt er sich oft unsicher.
Zwar bedeutet das nicht, dass der Vierbeiner nicht auch Männern vertrauen kann, es braucht aber deutlich mehr Zeit und Arbeit als bei Tammes geliebten Frauen, um eine Beziehung aufzubauen.
Tamme wird nicht in ein Zuhause mit kleinen Hunden oder Katzen vermittelt
Mit (größeren) Artgenossen ist der Rüde ausnahmslos gut verträglich. Im Tierheim läuft er in einer gemischten Hundegruppe mit Hündinnen und anderen Rüden mit. Lediglich sehr kleine Hunde sind ein Problem, da Tamme zu Jagdtrieb neigt.
Deshalb sollte er auch nicht in ein Zuhause vermittelt werden, in dem es Katzen oder Kleintiere gibt. Ebenfalls wichtig: Der Mischling hat (noch) so seine Probleme damit, alleine zu bleiben. Dies sollte fortlaufend trainiert werden.
Aufgrund seiner Rasse - Tamme zählt zu den sogenannten Listenhunden - wird der Kraftprotz nur außerhalb Hamburgs vermittelt. Er hat seinen Wesenstest bestanden und wird vor seiner Vermittlung noch kastriert.
Ihr wollt Tamme eine Chance geben? Sein kompletter Steckbrief und eine Möglichkeit zur Kontaktaufnahme mit dem Tierheim sind unter hamburger-tierschutzverein.de zu finden.
Titelfoto: Fotomontage: Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.