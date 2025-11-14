Er steht auf Frauen und hat ein Problem mit Männern: Wer erlöst Tamme?

Hamburg - Ein halbes Jahr ist er schon auf der Suche: Seit sechs Monaten sitzt American Staffordshire Terrier-Mischling Tamme bereits in Hamburg im Tierheim. Die Hoffnung auf ein richtiges Zuhause hat er aber noch nicht aufgegeben.

American Staffordshire Terrier-Mischling Tamme aus dem Hamburger Tierheim sucht ein liebevolles Zuhause. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Wie der Hamburger Tierschutzverein auf seiner Website schreibt, kam der zwei Jahre alte Rüde am 18. Mai dieses Jahres als behördliche Sicherstellung ins Tierheim an der Süderstraße - zuvor hatte es leider einen Beißvorfall gegeben.

Seinen Pflegern gegenüber präsentiert sich Tamme allerdings sehr freundlich. Er ist Menschen - vor allem Frauen - sehr zugetan und möchte gefallen. Zudem hat er viel Freude daran, mit Menschen zu arbeiten und legt einen guten Grundgehorsam an den Tag.

Vor Herausforderungen stellen den Mischling "gruselige" Situationen. Auch Männer gehören zu diesen "gruseligen" Faktoren in Tammes Leben. Ihnen gegenüber zeigt er sich oft unsicher.

Zwar bedeutet das nicht, dass der Vierbeiner nicht auch Männern vertrauen kann, es braucht aber deutlich mehr Zeit und Arbeit als bei Tammes geliebten Frauen, um eine Beziehung aufzubauen.