Hund wartet schon so lange: Bekommt Leo endlich eine zweite Chance?

München - Mischling Leo kam nach einem Beißvorfall ins Münchner Tierheim . Findet er trotzdem sein Happy End?

Leo ist Menschen zugewandt, bringt aber auch einen ausgeprägten Wach- und Schutztrieb mit. © Tierheim München

Leo wurde im Januar 2020 geboren und wiegt 22 Kilogramm bei einer Schulterhöhe von 58 Zentimetern.

Mit Hündinnen zeigt er sich in der Regel gut verträglich, bei Rüden entscheidet er je nach Sympathie.

Gegenüber Menschen tritt er zugewandt und verspielt auf. Er zeigt allerdings einen ausgeprägten Wach- und Schutztrieb, haben die Pfleger im Tierheim beobachtet.

Auch sein Jagdtrieb ist nicht zu unterschätzen. Er sollte in einer neuen Umgebung deshalb nicht unbeaufsichtigt bleiben.

Da er dazu neigt, seine Ressourcen zu verteidigen, müssen Interessenten unbedingt Erfahrung im Umgang mit Hunden mitbringen.

Um sich wohlzufühlen, muss Leo sowohl körperlich wie geistig ausgelastet werden.