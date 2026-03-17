Tragische Geschichte: Hündin Mei stirbt an Folgen der Qualzucht

Hamburg - Erst im Februar dieses Jahres tobte Mei noch über das Gelände des Hamburger Tierschutzvereins an der Süderstraße, hatte eine "gute Phase". Nur wenige Wochen später ist die Shar-Pei-Hündin für immer eingeschlafen. Mei ist an den Folgen der Qualzucht gestorben.

Hündin Mei (etwa 7) ist am Freitag an den Folgen ihrer Qualzucht verstorben. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

"Mei sollte nicht leiden müssen und ist am Freitag im Beisein ihres Bezugspflegers für immer eingeschlafen", schreibt das Tierheim am Montagmorgen unter einem Video auf Instagram.

Der Clip zeigt schöne Momente der Hündin, die seit September 2025 im Tierheim Süderstraße in Hamburg gelebt hat.

Damals wurde sie aus einer verwahrlosten Wohnung gerettet. Komplett unterernährt und in einem schlechten Allgemeinzustand war sie in die Hände der Tierschützer gekommen.

Mei litt immer stark unter den Folgen der Qualzucht: Die Ohren waren stark verkrüppelt, Augenfalten schränkten ihre Sicht ein und die kurze Nase erschwerte das Atmen.

Zudem litt die Shar-Pei-Hündin unter dem sogenannten "Shar-Pei-Fieber" - einer chronischen Autoimmunkrankheit, die in Schüben hohes Fieber und eingeschränkte Mobilität verursacht.

Dieser ist die Fellnase, die geschätzt sieben Jahre alt werden durften, letztlich zum Opfer gefallen. "Der letzte Fieberschub war schwer, die Gelenke schmerzten und auch fressen wollte Mei nicht mehr. Die Nierenwerte verschlechterten sich immer weiter und es kam zu einer Anämie, die Atmung wurde flacher", meldete der Hamburger Tierschutzverein.