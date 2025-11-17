Erstes Treffen mit Baby: Was die zwei Golden Retriever dann tun, ist herzerwärmend

Wie die Zeit vergeht: Vor einem Jahr durften die Golden Retriever Ellie und Emma das erste Baby ihrer Besitzer, Kevin und Katie Bubolz, kennenlernen.

Von Christian Norm

Arlington (Virginia/USA) - Wie die Zeit vergeht: Vor einem Jahr durften die Golden-Retriever-Damen Ellie und Emma das erste Baby ihrer Besitzer, Kevin und Katie Bubolz, kennenlernen. Seitdem haben die Familienhunde viel Spaß mit dem kleinen Jungen. In einem TikTok-Video blicken die Eltern auf das erste gemeinsame Jahr zurück - und lassen reihenweise Herzen höherschlagen.

Jetzt ist es schon ein Jahr her, dass die Golden Retriever Emma und Ellie das Baby ihrer Besitzer Kevin und Katie Bubolz kennenlernen durften. © Collage: Screenshots/TikTok/@elliegoldenlife "So dankbar für unsere Familie und all die Erinnerungen des letzten Jahres", schreiben die TikToker aus Arlington, Virginia, neben das süße Werk. Der Clip beginnt mit dem allerersten Kennenlernen der Hunde und des Babys. Stolz wie Bolle kommt Papa Kevin in der Szene mit der Babyschale ins Wohnzimmer - und es funkt sofort. Emma und Ellie reißen sich geradezu darum, einen ersten Blick auf ihr neues Familienmitglied zu werfen. Ihr Herrchen muss ihre Freude sogar ein wenig bremsen, damit nicht doch noch ein Missgeschick mit dem Neugeborenen passiert. Hunde Frau findet Welpen: Doch sie hat sofort einen Verdacht Nach dem ersten freudigen Familien-Selfie folgt eine Montage von "Meilensteinen" in den vergangenen zwölf Monaten.

Viraler TikTok-Clip zeigt süße Zusammenfassung

Emma durfte mit dem Baby bereits Bällchen spielen. © Screenshot/TikTok/@elliegoldenlife