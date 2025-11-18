Hund ist 30 Tage lang verschwunden - dann rettet ihm eine unerwartete Freundschaft das Leben

Kalifornien (USA) - 30 Tage lang war der kleine Hund Kirby wie vom Erdboden verschluckt. Dann konnte er endlich gerettet werden - hat er sein Happyend einer anderen Fellnase zu verdanken?

30 lange Tage lang galt Hund Kirby als vermisst. © Instagram/Screenshot/logans_legacy29

"Ich kann das hier kaum tippen, ohne wieder loszuweinen", schrieb Tierretterin Suzette Hall seither auf ihrem Instagram-Account. "Ein Teil dieses Wunders zu sein - es hautnah mitzuerleben - hat mir wieder Hoffnung eingehaucht."

Vor etwa einem Monat war der Vierbeiner nämlich von zu Hause abhauen - und wurde daraufhin wochenlang nicht mehr gesehen.

Kaum hatte sein Frauchen Hall verständigt und um ihre Hilfe gebeten, begann die Tierschützerin jeden Tag zu beten, gab die Suche nach dem Hund nicht auf.

So hängten sie und ihre Freunde in der gesamten Region Flyer auf, ließen nichts unversucht - "wir haben uns geweigert, ihn zu vergessen."

Und dann, endlich, gab es die erste Sichtung. "Ich fuhr so schnell ich konnte - mehr als eine Stunde", schrieb Hall weiter. Als sie schließlich am Fundort ankam, konnte sie ihren Augen kaum trauen.