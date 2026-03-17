Escobar und Nare kamen stark verängstigt ins Tierheim: Jetzt liebt das zuckersüße Duo Kuscheln

Pforzheim - Sie kamen als verängstigte, kleine Seelen ins Tierheim: Die beiden Chihuahua-Mixe Escobar und Nare suchen ihr großes Glück aber nur im Doppelpack.

Escobar (links) und Nare können nicht ohneeinander. © Bildmontage: Tierheim Pforzheim/Instagram

Die beiden fünfjährigen Escobar und Nare sind unzertrennlich. Sie schlafen gemeinsam in einem Körbchen, geben sich gegenseitig Sicherheit und weichen einander nicht von der Seite. Während Escobar mit seinen acht Kilo der etwas "Stärkere" im Duo ist, wiegt die zierliche Nare gerade einmal die Hälfte.

"Als die beiden bei uns ankamen, waren sie sehr eingeschüchtert und ängstlich. Mittlerweile haben sie sich toll entwickelt", berichtet das Tierheim in einem Beitrag auf Instagram. Die kleinen Vierbeiner zeigen sich sehr anhänglich, freuen sich über Aufmerksamkeit und genießen ausgiebige Kuscheleinheiten.

Weil der laute und hektische Tierheim-Alltag für die sensiblen Hunde viel zu stressig war, durften sie auf eine Pflegestelle umziehen. Dort zeigen sie sich deutlich entspannter.

"Trotzdem müssen die beiden noch viel lernen und bringen ein paar Themen mit, an denen gearbeitet werden muss", macht das Tierheim-Team klar.

Zwar lieben Escobar und Nare Spaziergänge, brauchen hierbei jedoch eine gute und souveräne Anleitung. Das Duo neigt dazu, andere Artgenossen anzupöbeln und sich dabei gegenseitig hochzuschaukeln.