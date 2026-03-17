Escobar und Nare kamen stark verängstigt ins Tierheim: Jetzt liebt das zuckersüße Duo Kuscheln
Pforzheim - Sie kamen als verängstigte, kleine Seelen ins Tierheim: Die beiden Chihuahua-Mixe Escobar und Nare suchen ihr großes Glück aber nur im Doppelpack.
Die beiden fünfjährigen Escobar und Nare sind unzertrennlich. Sie schlafen gemeinsam in einem Körbchen, geben sich gegenseitig Sicherheit und weichen einander nicht von der Seite. Während Escobar mit seinen acht Kilo der etwas "Stärkere" im Duo ist, wiegt die zierliche Nare gerade einmal die Hälfte.
"Als die beiden bei uns ankamen, waren sie sehr eingeschüchtert und ängstlich. Mittlerweile haben sie sich toll entwickelt", berichtet das Tierheim in einem Beitrag auf Instagram. Die kleinen Vierbeiner zeigen sich sehr anhänglich, freuen sich über Aufmerksamkeit und genießen ausgiebige Kuscheleinheiten.
Weil der laute und hektische Tierheim-Alltag für die sensiblen Hunde viel zu stressig war, durften sie auf eine Pflegestelle umziehen. Dort zeigen sie sich deutlich entspannter.
"Trotzdem müssen die beiden noch viel lernen und bringen ein paar Themen mit, an denen gearbeitet werden muss", macht das Tierheim-Team klar.
Zwar lieben Escobar und Nare Spaziergänge, brauchen hierbei jedoch eine gute und souveräne Anleitung. Das Duo neigt dazu, andere Artgenossen anzupöbeln und sich dabei gegenseitig hochzuschaukeln.
So sollte das neue Zuhause sein
Für Escobar und Nare wird nun das "Für-immer-Zuhause" gesucht.
Das Vierbeiner-Duo fühlt sich überall dort wohl, wo seine Menschen sind. Stadt oder Land sei demnach beides möglich. Ein eigener Garten wäre zwar ein absolutes Paradies zum Toben, ist aber kein Muss, solange es genug spannende Gassi-Runden gibt.
Mit Katzen möchten die beiden ihr neues Reich lieber nicht teilen und im Haushalt lebende Kinder sollten bereits 12 Jahre oder älter sein.
Das Allerwichtigste für Escobar und Nare: Sie wollen zusammenbleiben! Interessenten können sich direkt per E-Mail unter [email protected] an das Tierheim Pforzheim wenden.
Titelfoto: Bildmontage: Tierheim Pforzheim/Instagram