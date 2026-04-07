Familie gibt Hund nach sieben Jahren ins Tierheim zurück: Grund überrascht alle
Longmont (Colorado, USA) - Die Gründe, warum Hunde nach Jahren des gemeinsamen Zusammenlebens zurück ins Tierheim gegeben werden, sind oft recht ähnlich: Mal ist eine finanzielle Not schuld, mal gesundheitliche Gründe oder das Versterben des Besitzers. Bei Hündin Delilah war es anders, als sie Ende März ins Tierheim zurückgegeben wurde, aus dem sie ihre Familie sieben Jahre zuvor herausgeholt hatte.
In der "Longmont Humane Society" in Colorado sorgte die Begründung von Delilahs Familie für eine Überraschung.
"Nach Jahren in ihrem Zuhause verstanden sich Delilah und der andere Hund nicht mehr", erklärte Tierheim-Mitarbeiterin Jordyn Gobrick jetzt in einem Interview mit Newsweek.
So erstaunlich diese Begründung auch klingen mag, für die Mitarbeiter machte sie letzten Endes Sinn. "Die beiden konnten nicht mehr sicher zusammenleben – und Delilahs Rückkehr war die verantwortungsvollste Entscheidung für alle Beteiligten, auch wenn sie herzzerreißend war", räumte Gobrick ein.
Delilah war 2019 als nur acht Wochen alte Streunerin in das Tierheim gekommen. Ihre späte Rückkehr macht dem armen Tier jetzt zu schaffen.
Hündin Delilah war als Welpe schon in der Longmont Humane Society – muss dort nun wieder ausharren
"Wie für die meisten Hunde war das Leben im Tierheim eine Umstellung", erzählte die Mitarbeiterin dem US-Magazin. "Sie verbrachte Zeit in einer Pflegestelle, um sich von einer Operation zu erholen und eine Pause vom Tierheimalltag zu bekommen", fügte sie hinzu.
Wie es nun für den Vierbeiner weitergeht, steht in den Sternen. Mit ihren sieben Jahren zählt Delilah nicht gerade zu den Favoriten bei den Tierheim-Besuchern. Als Welpe hatte sie seinerzeit viel leichteres Spiel gehabt.
"Seit ihrer Rückkehr hat sie sich in einem ruhigeren Zimmer eingelebt und sogar Freundschaft mit ein paar anderen Hunden geschlossen", sagte Gobrick.
Wie schade, dass es der Hündin in ihrem alten Zuhause nicht gelungen ist, Freundschaft mit ihrem Artgenossen zu schließen. Das Tierheim rät neuen Interessenten daher: "Sie käme am besten ohne Hunde zurecht."
Titelfoto: Collage: Screenshots/Instagram/@longmonthumanesocietyofficial