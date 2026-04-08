Familie gibt Hund nach sieben Jahren ins Tierheim zurück: Grund überrascht dort alle

Longmont (Colorado, USA) - Die Gründe, warum Hunde nach Jahren des gemeinsamen Zusammenlebens zurück ins Tierheim gegeben werden, sind oft recht ähnlich: Mal ist eine finanzielle Not schuld, mal gesundheitliche Gründe oder das Versterben des Besitzers. Bei Hündin Delilah war es anders, als sie Ende März ins Tierheim zurückgegeben wurde, aus dem sie ihre Familie sieben Jahre zuvor herausgeholt hatte.

So sah Delilah als Welpe aus, als sie erstmals im Tierheim saß. © Screenshot/Instagram/@longmonthumanesocietyofficial

In der "Longmont Humane Society" in Colorado sorgte die Begründung von Delilahs Familie für eine Überraschung.

"Nach Jahren in ihrem Zuhause verstanden sich Delilah und der andere Hund nicht mehr", erklärte Tierheim-Mitarbeiterin Jordyn Gobrick jetzt in einem Interview mit Newsweek.

So erstaunlich diese Begründung auch klingen mag, für die Mitarbeiter machte sie letzten Endes Sinn. "Die beiden konnten nicht mehr sicher zusammenleben – und Delilahs Rückkehr war die verantwortungsvollste Entscheidung für alle Beteiligten, auch wenn sie herzzerreißend war", räumte Gobrick ein.

Delilah war 2019 als nur acht Wochen alte Streunerin in das Tierheim gekommen. Ihre späte Rückkehr macht dem armen Tier jetzt zu schaffen.