Familie will ihren gesunden Chihuahua einschläfern lassen: Grund löst Entsetzen aus

Indianapolis (Indiana, USA) - Wie konnten sie ihm das nur antun? Anfang des Monats brachte eine Familie aus Indianapolis ihren elfjährigen Chihuahua Peep zum Einschläfern zum Tierarzt. Wie sich herausstellte, gab es dafür jedoch keine gesundheitlichen Gründe. Stattdessen erklärte die Familie lapidar, dass sich ihr treuer Weggefährte nicht mit ihrem neuen Hund verstehen würde. Seit die Geschichte am 7. April auf TikTok öffentlich geworden ist, ist das Entsetzen dort groß.

Chihuahua Peep war seiner Familie jahrelang ein treuer Begleiter. Doch es endete bitter für ihn. © TikTok/Screenshot/ohmyope

Der mehr als 50.000-mal angeklickte Clip hat mittlerweile gut 1300 Kommentare erhalten. Viele User machen dort ihrem Ärger Luft oder berichten, dass ihnen die Geschichte das Herz bricht. Allgemeiner Tenor: Man kann einem treuen Hund so etwas nicht antun.

So sehen das auch Peeps aktuelle Betreuer. Wie Newsweek diese Woche erfuhr, ging die arme Fellnase seitdem durch die Hölle. "Er wollte seine Box nicht verlassen, zitterte ununterbrochen und hatte schlimmen Durchfall", erzählte seine aktuelle Pflegemutter Brandie Schroeder dem US-Magazin.

Zudem habe Peep Futter und Wasser verweigert. Angesichts der dramatischen Lage sei natürlich schnell die Frage aufgekommen, ob der alte Chihuahua womöglich doch krank sei.

Aus diesem Grund fuhr Schroeder noch am ersten Tag mit ihm zur Tierklinik. Dort stellte sich nach mehreren Untersuchungen jedoch etwas anderes heraus.