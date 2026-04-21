Sie irrte sieben Wochen umher: Nun hat Tasha endlich ein neues Zuhause
Großröhrsdorf (Sachsen) - Nachdem Hündin Tasha aus dem Tierheim Großröhrsdorf nach ihrer Vermittlung entlief und sieben Wochen verschwunden war, bekam die sensible Vierbeinerin nun eine zweite Chance.
Wie der Tierschutzverein "Hoffnung für Tiere" berichtet, war Hündin Tasha bereits im vergangenen Jahr einmal vermittelt worden.
Doch nur zwei Tage nach ihrem Umzug entlief sie ihren neuen Besitzern und durchquerte dabei auch die Dresdner Heide, bis sie schließlich in Schmiedewalde wiedergefunden und ins Tierheim Großröhrsdorf zurückgebracht wurde.
Daraufhin begann die lange Suche nach passenden Menschen für Tasha, die der sensiblen Hündin die nötige Ruhe und Sicherheit geben können - mit Erfolg.
"Ihre neuen Eltern punkteten durch jahrelange Hundeerfahrung und nahmen die vielen Besuche in Kauf, um Tasha kennenzulernen", so der Verein.
Die schreckhafte Vierbeinerin wurde am Sonntag schließlich zu ihrer neuen Familie gebracht, die sie bereits ins Herz geschlossen hat.
Hündin Tasha hat ihr neues Zuhause bereits lieb gewonnen
Die Fahrt verlief für Tasha zunächst stressig - die Transportbox fand sie "mehr als blöd" und war entsprechend unruhig.
Erst nach der Ankunft entspannte sie sich langsam, blieb jedoch zunächst vorsichtig in der Box und beobachtete ihre neue Umgebung zaghaft.
Während ihre neuen Besitzer die ersten Formalitäten erledigten, bekam die Fellnase Zeit, alles in Ruhe zu verarbeiten. Schließlich lockte ihr neues Frauchen sie mit Leberwurst aus der Reserve - und Tasha fasste langsam Vertrauen. Die Hündin begann vorsichtig, ihre Umgebung zu erkunden.
Zunächst führte ihr Weg Richtung Sofa, dann entdeckte sie den flauschigen Teppich, auf dem sie sich sofort zu wälzen begann.
Zum Abschluss wurde dann das neue Revier bei einem entspannten Spaziergang erkundet - ganz ruhig und auf sie abgestimmt.
Ein echtes Happy End - in der Hoffnung, dass die sensible Hündin nun endlich zur Ruhe kommt.
Titelfoto: Bildmontage: tierhoffnung.de