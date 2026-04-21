Sie irrte sieben Wochen umher: Nun hat Tasha endlich ein neues Zuhause

Großröhrsdorf (Sachsen) - Nachdem Hündin Tasha aus dem Tierheim Großröhrsdorf nach ihrer Vermittlung entlief und sieben Wochen verschwunden war, bekam die sensible Vierbeinerin nun eine zweite Chance.

Tasha wartete bereits lange geduldig im Tierheim auf ein neues Zuhause. © tierhoffnung.de

Wie der Tierschutzverein "Hoffnung für Tiere" berichtet, war Hündin Tasha bereits im vergangenen Jahr einmal vermittelt worden.

Doch nur zwei Tage nach ihrem Umzug entlief sie ihren neuen Besitzern und durchquerte dabei auch die Dresdner Heide, bis sie schließlich in Schmiedewalde wiedergefunden und ins Tierheim Großröhrsdorf zurückgebracht wurde.

Daraufhin begann die lange Suche nach passenden Menschen für Tasha, die der sensiblen Hündin die nötige Ruhe und Sicherheit geben können - mit Erfolg.

"Ihre neuen Eltern punkteten durch jahrelange Hundeerfahrung und nahmen die vielen Besuche in Kauf, um Tasha kennenzulernen", so der Verein.

Die schreckhafte Vierbeinerin wurde am Sonntag schließlich zu ihrer neuen Familie gebracht, die sie bereits ins Herz geschlossen hat.