Zum zweiten Mal im Tierheim: Hund Pedro hofft nach Schicksalsschlag auf neues Zuhause

Hamburg - Mischlingshund Pedro wohnt bereits zum zweiten Mal beim Hamburger Tierschutzverein. Vor vielen Jahren kam er als Fundtier, nun brachte ihn ein Schicksalsschlag zurück ins Tierheim.

Hund Pedro (11) sucht zum zweiten Mal ein neues Zuhause. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Eigentlich hatte der Vierbeiner sein "Für-immer-Zuhause" bereits gefunden. Viele Jahre lebte er dort glücklich bei seinem Frauchen.

Doch dann der Schicksalsschlag für die kleine Familie: Seine Besitzerin musste unerwartet in ein Pflegeheim ziehen - und Pedro kam am Montag zurück zu den Tierschützern.

Der aufgeweckte Rüde möchte schnell ein zweites Mal sein Glück in einem liebevollen neuen Zuhause finden.

Der etwa elfjährige Hund bringt auch eigentlich beste Voraussetzungen mit: Seinen Bezugspersonen zeigt er sich freundlich, anhänglich und lebhaft.

Was es allerdings zu beachten gilt: Laut seinen früheren Haltern habe er gelegentlich nach Fremden geschnappt.

Diese Verhalten zeige er im Tierheim allerdings nicht. Dort zeige sich Pedro bislang von seiner besten Seite, so die Tierschützer.