Zum zweiten Mal im Tierheim: Hund Pedro hofft nach Schicksalsschlag auf neues Zuhause
Hamburg - Mischlingshund Pedro wohnt bereits zum zweiten Mal beim Hamburger Tierschutzverein. Vor vielen Jahren kam er als Fundtier, nun brachte ihn ein Schicksalsschlag zurück ins Tierheim.
Eigentlich hatte der Vierbeiner sein "Für-immer-Zuhause" bereits gefunden. Viele Jahre lebte er dort glücklich bei seinem Frauchen.
Doch dann der Schicksalsschlag für die kleine Familie: Seine Besitzerin musste unerwartet in ein Pflegeheim ziehen - und Pedro kam am Montag zurück zu den Tierschützern.
Der aufgeweckte Rüde möchte schnell ein zweites Mal sein Glück in einem liebevollen neuen Zuhause finden.
Der etwa elfjährige Hund bringt auch eigentlich beste Voraussetzungen mit: Seinen Bezugspersonen zeigt er sich freundlich, anhänglich und lebhaft.
Was es allerdings zu beachten gilt: Laut seinen früheren Haltern habe er gelegentlich nach Fremden geschnappt.
Diese Verhalten zeige er im Tierheim allerdings nicht. Dort zeige sich Pedro bislang von seiner besten Seite, so die Tierschützer.
Hund Pedro muss lernen, wie man aus einem Napf frisst
Für seine Zukunft wünschen sich die Tierpfleger erfahrene Menschen, die der Fellnase klare Grenzen setzen und ihm Sicherheit geben.
In der Vergangenheit sei er in dieser Hinsicht vermutlich zu wenig angeleitet worden. Der kleine Hund müsse erst lernen, dass er sein Zuhause nicht selbst "beschützen" muss.
Zudem wurde Pedro offenbar überwiegend aus der Hand gefüttert und muss sich deshalb erst mal daran gewöhnen, eigenständig aus einem Napf zu fressen.
Seine neue Familie dürfe sich diesbezüglich auch gerne etwas zurückhalten. "Der kleine Mann wurde in dieser Hinsicht etwas zu sehr verwöhnt."
Wer dem kleinen Vierbeiner eine zweite Chance geben möchte, kann sich direkt beim Tierheim melden.
Interessenten werden gebeten, eine ausgefüllte Selbstauskunft per E-Mail an [email protected] zu senden.
Titelfoto: Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.