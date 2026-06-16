"Zottelkopf" sucht Hunde-Versteher: Wer schenkt Piet ein neues Zuhause?
Hamburg - Kleiner "Zottelkopf" aus Hamburg sucht neues Für-immer-Zuhause: Wer erfüllt dem Terrier-Mischling seinen größten Wunsch?
Wie auf der Website des Hamburger Tierschutzvereins zu lesen ist, ist der geschätzt fünfjährige Terrier-Mischling seit dem 4. Juni im Tierheim.
Mit einer Schulterhöhe von knapp 35 Zentimetern bringt Piet fast acht Kilogramm auf die Waage. Sein Fell besteht aus verschiedenen Brauntönen sowie weißen und schwarzen Markierungen.
Von seinen Pflegern wird Piet liebevoll "Zottelkopf" genannt. Der Rüde kam als Fund-Hund ins Tierheim und sucht nun ein neues Zuhause.
Die Fellnase bringt laut seinen Pflegern tolle Grundvoraussetzungen mit: Der Terrier-Mischling ist aufgeschlossen, lernfähig und aktiv.
Auf eine Sache hat Piet gar keine Lust
Auf der anderen Seite weiß der Vierbeiner auch genau, was er will - und das zeigt er auch. Egal ob anderer Hund oder Mensch - seine Grenzen macht Piet ganz klar durch Knurren deutlich.
In solchen Momenten wollte das Tier auch schon mal seine Zähne zum Einsatz bringen.
Von der Tierärztin wurde Piet auf ungefähr fünf Jahre alt geschätzt, durch sein Verhalten könnte er jedoch auch deutlich jünger sein. Deswegen sollte es in seinem neuen Zuhause klare Regeln und Konsequenzen geben.
Was der Vierbeiner allerdings gar nicht leiden kann, sind Tierarztbesuche - darauf reagiert Piet gereizt und mürrisch.
Doch wenn die neuen Besitzer dem kleinen "Zottelkopf" deutliche Regeln aufzeigen, erhalten sie mit der Fellnase einen treuen Begleiter fürs Leben.
Ihr wollt Piet ein liebevolles Zuhause schenken? Seinen Steckbrief und eine Möglichkeit zur Kontaktaufnahme mit dem Tierheim könnt Ihr unter hamburger-tierschutzverein.de finden.
Titelfoto: Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.