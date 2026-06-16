16.06.2026 07:30 "Zottelkopf" sucht Hunde-Versteher: Wer schenkt Piet ein neues Zuhause?

Der Terrier-Mischling Piet ist seit Anfang des Monats im Hamburger Tierheim des Tierschutzvereins. Nun sucht der Hund ein neues liebevolles Zuhause.

Von Svenja-Marie Kahl

Hamburg - Kleiner "Zottelkopf" aus Hamburg sucht neues Für-immer-Zuhause: Wer erfüllt dem Terrier-Mischling seinen größten Wunsch?

Der Terrier-Mischling ist aufgeschlossen und lernfähig. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V. Wie auf der Website des Hamburger Tierschutzvereins zu lesen ist, ist der geschätzt fünfjährige Terrier-Mischling seit dem 4. Juni im Tierheim. Mit einer Schulterhöhe von knapp 35 Zentimetern bringt Piet fast acht Kilogramm auf die Waage. Sein Fell besteht aus verschiedenen Brauntönen sowie weißen und schwarzen Markierungen. Von seinen Pflegern wird Piet liebevoll "Zottelkopf" genannt. Der Rüde kam als Fund-Hund ins Tierheim und sucht nun ein neues Zuhause. Hunde Hunde willkommen! Bei Ikea dürfen die Vierbeiner künftig mit einkaufen Die Fellnase bringt laut seinen Pflegern tolle Grundvoraussetzungen mit: Der Terrier-Mischling ist aufgeschlossen, lernfähig und aktiv.

Auf eine Sache hat Piet gar keine Lust