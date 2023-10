Fitter Hundeopa wartet auf sein Glück, doch es gibt ein Problem

Zwergpinscher Blitz misst etwa 30 Zentimeter Schulterhöhe und bringt gerade einmal 4,3 Kilogramm auf die Waage. © Tierheim Aschaffenburg

Der Zwergpinscher weilt derzeit in der Pflegeeinrichtung im unterfränkischen Aschaffenburg. Warum es ihn im stolzen Alter von elfeinhalb Jahren nochmals ins Tierheim verschlug, ließen die Betreuer unbeantwortet.



Fest steht jedoch, dass es das fitte Mini-Muskelpaket in den ersten Tagen und Wochen überaus schwer in seinem neuen Umfeld hatte. So gab es etliche Gewohnheiten, die sich aus seinem früheren Leben fest eingeprägt hatten und auf die Blitz nur schwer verzichten konnte und wollte.

Dies führte unweigerlich zu Konflikten mit Pflegern und Artgenossen sowie deutlichem Unwohlsein seitens des rüstigen Rentner-Rüden. Die Beharrlichkeit der Tierbetreuer im Aschaffenburger Heim trug aber glücklicherweise doch noch Früchte und so fand sich Blitz immer besser zurecht.

Mittlerweile ist die harte Schale des Zwergpinschers allmählich aufgeweicht, was zur Folge hat, dass er sich mit seinen Mitbewohnern immer besser versteht und im Zwinger auch vermehrt Aufmerksamkeit einfordert, was letztlich zu von ihm gern entgegengenommen Streicheleinheiten führt.

Dennoch gibt es weiterhin das ein oder andere Problemchen mit dem fitten Hundeopa. Insbesondere beim Gassigehen lässt er jegliche Form von Leinenführigkeit vermissen, sodass der Vierbeiner mehr oder weniger sein eigenes Ding durchzieht.