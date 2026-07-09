09.07.2026 12:47 Was steckt hinter dem verrückten Blick von diesem Hund?

Hund Benni sieht auf den ersten Blick etwas verrückt aus. Doch das ist er gar nicht. Im Gegenteil: Benni ist ein normaler Hund, der phantastisch schnüffelt.

Von Ella Wittenbauer

Stuttgart - Benny sieht auf den ersten Blick etwas verrückt aus. Doch das ist er gar nicht. Im Gegenteil: Benni ist ein ganz normaler Hund, der fantastisch schnüffelt, aber auf einem Auge nichts mehr sieht.

Benny sieht zwar nicht mehr gut, dafür hört er umso besser. © Tierschutzverein Stuttgart und Umgebung e. V. Der arme Vierbeiner muss inzwischen siebenmal am Tag verschiedenen Augentropfen und Salben nehmen, ansonsten müsse sein Auge herausoperiert werden, erklärt das Tierheim Stuttgart, in dem Benny aktuell wohnt. Natürlich ist das nur ein Zuhause auf Zeit - er wünscht sich zu einer Familie zu ziehen. Auf den ersten Blick wirkt Benny mit seinem Blick etwas verrückt, doch dieser Eindruck täuscht vollkommen. Der Hund ist topfit, riecht und hört extrem gut. Beim Gassigehen kann er mit seinen gesunden Sinnen Menschen, Hund und Fahrradfahrer problemlos orten. Hunde Fund in völlig verwahrloster Wohnung: Kleine Hundefamilie entkommt schlimmer Lage Bellen kann der Dackel-Terrier-Mix auch hervorragend. Hier kann er lernen, etwas weniger und vielleicht leiser zu bellen.

Dackel-Terrier-Mix Benny ist verschmust