Französische Bulldogge musste Baby weichen: Jetzt gibt es ein gewaltiges Problem

Offenbach am Main - In vielen Familien mit Hund stellt sich die berechtigte Frage, ob ein Baby und ein Vierbeiner im gleichen Haushalt miteinander vereinbar sind. Im Fall von Marcello fiel die Entscheidung seiner Vorbesitzer gegen ihn. Jetzt hofft er im Tierschutzverein im hessischen Offenbach am Main auf sein Glück.