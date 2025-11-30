Französische Bulldogge plötzlich zu teuer: Findet dieses Kerlchen sein Happy End?

Im Münchner Tierheim wartet die französische Bulldogge Smoky auf Fans seiner Hunderasse und ein neues Zuhause.

Von Friederike Hauer

München - Die französische Bulldogge Smoky wurde aufgrund finanzieller Probleme seiner Vorbesitzer im Münchner Tierheim abgegeben. Bekommt er eine zweite Chance?

Die französische Bulldogge Smoky hofft auf Liebhaber seiner Rasse.
Die französische Bulldogge Smoky hofft auf Liebhaber seiner Rasse.  © Tierheim München (2)

Smoky wiegt 14 Kilogramm bei einer Schulterhöhe von 30 Zentimetern. Typisch Bulldogge hat er einen starken Charakter und ein charmantes Wesen.

Er ist zutraulich, verspielt und vor allem bei seinen Bezugspersonen anhänglich und loyal. Trotzdem sollten seine künftigen Halter Erfahrung im Umgang mit Hunden mitbringen. Idealerweise kennen sich seine neuen Besitzer mit den Eigenheiten seiner Hunderasse aus.

Da Smoky eine ausgeprägte Leinenaggression zeigt, sollten Begegnungen mit anderen Hunden kontrolliert ablaufen. Grundsätzlich steht er Artgenossen freundlich gegenüber, am Ende entscheidet jedoch die Sympathie. Er verteidigt außerdem sein Futter, daran muss weiter gearbeitet werden.

Zudem sind laute Fahrzeuge, wie Lkw, Busse oder Traktoren ein Problem für den Vierbeiner. "In solchen Situationen braucht Smoky eine souveräne Führung", erklären seine Pfleger. Leider hat Smoky bisher kaum Erziehung genossen und gelernt, dass er immer seinen Willen bekommt.

Dafür bleibt er gut alleine und ist ein angenehmer Mitbewohner, berichtet das Tierheim. Wer gibt dem Kerlchen eine zweite Chance? Melde Dich bei Interesse gerne unter der Telefonnummer 089/921000200 im Hundehaus 2 und lerne Smoky kennen.

Weihnachten im Tierheim mit "Dahoam is Dahoam"-Star und "Sturm der Liebe"-Schauspielerin

Das Münchner Tierheim feiert ein besinnliches Fest mit prominenter Unterstützung vor dem Katzendorf.
Das Münchner Tierheim feiert ein besinnliches Fest mit prominenter Unterstützung vor dem Katzendorf.  © Tierheim München

Das Münchner Tierheim lädt am 6. Dezember zum Adventsnachtmittag von 13 bis 17 Uhr vor das Katzendorf ein. Besucher können die Tierhäuser besuchen und sich über die Arbeit des Vereins informieren.

Ein buntes Programm mit Verkaufsständen, Flohmarkt, Schmankerln und Glühwein lädt zum Verweilen ein.

Dazu gibt es prominente Unterstützung: Schauspielerin Anita Eichhorn (34, "Dahoam is Dahoam") liest um 13.30 Uhr eine Weihnachtsgeschichte vor und am Kuchenstand bedient Schauspielerin Isabella Hübner (59, "Sturm der Liebe").

Zwischen 14 und 16 Uhr wird außerdem der Nikolaus das Tierheim besuchen und die kleinen Besucher überraschen. Komm vorbei und genieße die besinnliche Vorweihnacht.

