Französische Bulldogge plötzlich zu teuer: Findet dieses Kerlchen sein Happy End?

München - Die französische Bulldogge Smoky wurde aufgrund finanzieller Probleme seiner Vorbesitzer im Münchner Tierheim abgegeben. Bekommt er eine zweite Chance?

Die französische Bulldogge Smoky hofft auf Liebhaber seiner Rasse. © Tierheim München (2)

Smoky wiegt 14 Kilogramm bei einer Schulterhöhe von 30 Zentimetern. Typisch Bulldogge hat er einen starken Charakter und ein charmantes Wesen.

Er ist zutraulich, verspielt und vor allem bei seinen Bezugspersonen anhänglich und loyal. Trotzdem sollten seine künftigen Halter Erfahrung im Umgang mit Hunden mitbringen. Idealerweise kennen sich seine neuen Besitzer mit den Eigenheiten seiner Hunderasse aus.

Da Smoky eine ausgeprägte Leinenaggression zeigt, sollten Begegnungen mit anderen Hunden kontrolliert ablaufen. Grundsätzlich steht er Artgenossen freundlich gegenüber, am Ende entscheidet jedoch die Sympathie. Er verteidigt außerdem sein Futter, daran muss weiter gearbeitet werden.

Zudem sind laute Fahrzeuge, wie Lkw, Busse oder Traktoren ein Problem für den Vierbeiner. "In solchen Situationen braucht Smoky eine souveräne Führung", erklären seine Pfleger. Leider hat Smoky bisher kaum Erziehung genossen und gelernt, dass er immer seinen Willen bekommt.

Dafür bleibt er gut alleine und ist ein angenehmer Mitbewohner, berichtet das Tierheim. Wer gibt dem Kerlchen eine zweite Chance? Melde Dich bei Interesse gerne unter der Telefonnummer 089/921000200 im Hundehaus 2 und lerne Smoky kennen.