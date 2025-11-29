Junge ist nach schwerer OP sehr traurig: Wie er auf Hund reagiert, geht so vielen ans Herz
USA - Dieser kleine Kämpfer aus den USA hat schon viel durchgemacht. Kein Wunder, dass Rockford (3) nach inzwischen drei schweren Herz-Operationen das Lachen phasenweise vergangenen ist. Vor wenigen Wochen musste sich der tapfere Junge der dritten OP unterziehen. Danach sah er eine Woche lang sehr traurig aus. Doch als seine Eltern ihm den Therapie-Hund der Klinik vorstellten, sollte sich das schlagartig ändern.
Das Video, in dem die herzergreifende Situation zu sehen ist, geht seit wenigen Tagen viral. Der Clip beginnt mit einer Szene, in der Rockford mit der Hilfe seines Dads Connor und einer Krankenschwester ein paar Schritte in der Klinik geht. Seine Miene ist sehr ernst.
Das ändert sich in dem Moment, als er zum ersten Mal den Therapie-Hund sieht. Sofort strahlt der Dreijährige über beide Ohren. Rockford findet sogar die Kraft, ein Bällchen für den Golden Retriever zu werfen. Auch ein paar Streicheleinheiten darf sich die Fellnase abholen.
Neben dem Video erklären seine Eltern die rührende Situation: "Rockford war nach etwa einer Woche seiner Genesung so traurig, dass wir uns Unterstützung geholt haben… in Form eines Hundes."
Ihr Sohn habe Prince, den Hund, so sehr geliebt, dass er "zu fast zu allen seinen Physiotherapie-Terminen mitkommen durfte", schreiben Connor und Alyssa. "Das waren die schönsten Lächeln, die wir seit der OP gesehen haben!!! Es gibt nichts Schöneres als einen flauschigen Freund, der da ist, wenn man ihn am meisten braucht", fügen sie hinzu.
Beim Instagram-Publikum kommt das Video unterdessen sehr gut an.
Eltern erklären Rockfords Herzleiden
Mehr als vier Millionen Klicks sind innerhalb der ersten Woche zusammengekommen, dazu gut 300.000 Likes. In der Kommentarspalte sprechen viele dem tapferen Jungen Mut zu.
Aber was genau hat Rockford?
In weiteren Instagram-Postings geben seine Eltern ausführlich Auskunft. Demnach leidet der Kleine an dem Hypoplastischen Linksherzsyndrom (HLHS). Dabei sind die Strukturen des linken Herzens unterentwickelt. Deshalb kann die linke Herzkammer nicht oder nur teilweise zur Versorgung des Körperkreislaufs beitragen.
Vereinfacht sagen Rockfords Eltern, dass er nur "ein halbes Herz" habe. Dennoch haben sie Mitte der Woche ein hoffnungsvolles Update gepostet.
Darin schreiben sie unter anderem: "Die letzten drei Wochen waren turbulent, und wir sind unendlich dankbar, dieses Kapitel endlich hinter uns zu haben. Jeder noch so kleine Erfolg hat dazu beigetragen, dass unser Junge wieder zu Hause ist, und wir könnten nicht dankbarer sein."
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/Screenshots/theshaversfam