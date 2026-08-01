Hündin ungeliebt und ausgesetzt: Bonnys Schicksal macht traurig

Kassel - Dieses Schicksal schmerzt! Bonny kam als angeblicher Fundhund in Kassel ins Tierheim, die Wahrheit stimmt allerdings traurig. Die Vierbeinerin wurde in der Vergangenheit herumgereicht und dann einfach herzlos ausgesetzt.

Bonny ist in Kassel im Tierheim gelandet. © Tierheim "Wau-Mau-Insel" in Kassel

Laut den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der "Wau-Mau-Insel" handelt es sich bei der Fellnase um eine liebenswerte und aktive Schäferhund-Mischlingshündin, die viel durchmachen musste.

Zuletzt lebte Bonny bei einer Frau in Schauenburg, die sie jedoch schnellstmöglich loswerden wollte, da sie unsauber sei. Sie kontaktierte entsprechend mehrere Tierheime. Als offenbar auf die Schnelle keine zufriedenstellende Lösung gefunden werden konnte, wurde die Vierbeinerin eiskalt ausgesetzt.

Obwohl das Schicksal der Kleinen viele traurig und wütend macht, könnte es laut den Tierfreunden vermutlich die beste Option für sie gewesen sein, im Tierheim ein Plätzchen bekommen zu haben.

Was wäre die Alternative gewesen? Weiterhin bei Menschen leben zu müssen, die sich viel zu oft "unüberlegt Tiere anschaffen, die sie dann über eBay oder soziale Netzwerke weiterverscherbeln"? Die Tierheime versuchen immer zu helfen, auch wenn das Finden von passenden Lösungen mitunter etwas Zeit und Geduld in Anspruch nehmen kann.