Hund torkelt in Laden: Als Mitarbeiter genau hinsehen, erkennen sie bittere Wahrheit

San Antonio (Texas, USA) - Die ganze Situation wirkte seltsam, geradezu skurril: Im vergangenen Monat torkelte ein Hund in San Antonio, Texas, in einen Laden, wirkte ziemlich unbeholfen. Immer wieder stieß der Rüde in der Dollar-Tree-Filiale irgendwo dagegen. Als die Mitarbeiter sich den tierischen Besucher etwas genauer ansahen, erkannten sie die bittere Wahrheit.

Dieser Hund torkelte im Juli in einen Laden, stieß dort immer wieder gegen etwas. © Facebook/Screenshot/City of San Antonio Animal Care Services

Es war beim zweiten Blick kein Wunder, dass der Vierbeiner keine gute Orientierung hatte. Er war nämlich blind, hatte nicht einmal mehr richtige Augen.

Wegen seines rosafarbenen Halsbands war jedoch klar, dass er kein Streuner sein konnte. Ein Besitzer war aber weit und breit nicht zu sehen. Also rief das Team die "City of San Antonio Animal Care Services" zu Hilfe.

Zum Staunen der Tierretter entpuppte sich Stevie, wie er hieß, als extrem handzahm. Sie hatten keine Probleme, die Fellnase in ihren Transporter zu bringen.

Dann ging es zum Tierarzt, um den Hund durchchecken zu lassen - natürlich vor allem seine Augen.