Hund weckt Herrchen morgens um 5 Uhr: Der unerwartete Grund lässt sein Herz schmelzen
Greensboro (North Carolina, USA) - Das war jetzt nicht ganz die Überraschung, auf die er gehofft hatte. Jeffrey Kelleher (38) aus Greensboro in North Carolina wurde Ende März von seiner Hündin "Lady Izabella" gegen 5 Uhr morgens geweckt. Als er den unerwarteten Grund sah, hätte er genervt sein können. Doch allein der Blick und die Art, wie die alte Fellnase ihre "Nachricht" überbrachte, ließ sein Herz schmelzen.
Lady Izabella, die Kelleher im Spaß auch gerne Lady Izabella Pouf de Chomp nennt, hatte einen "Unfall" gehabt. Dass die 16,5 Jahre alte Hündin in die Wohnung gepullert hatte, hielt sie allerdings nicht davon ab, ihr Herrchen dazu zu animieren, trotzdem noch mit ihr vor die Tür zu gehen.
Der 38-Jährige quälte sich aus dem Bett und ging mit seinem Haustier für eine kurze Gassi-Runde nach draußen. Danach kuschelte er sich mit der "Hunde-Seniorin" noch eine Stunde gemeinsam aufs Sofa.
Später postete er die Geschichte auf Threads mit einem passenden Foto von Lady Izabella. Kurz darauf war klar, dass auch die User diesem Hundeblick nicht widerstehen konnten. Mehr als 750.000 Klicks hat das Posting seither gesammelt.
In einem Interview mit Newsweek erzählte Kelleher jetzt noch ein wenig mehr über sich und seine treue Begleiterin.
Herrchen feiert späten "Ruhm" seiner alten Hunde-Dame
Demnach kennen sich der Amerikaner und Lady Izabella schon seit sie ein vier Monate alter Welpe war. Sie sei unglaublich intelligent, anhänglich und voller Persönlichkeit, schwärmte ihr Herrchen gegenüber dem US-Magazin.
Kelleher gab aber auch zu, dass sie manchmal etwas frech und urteilend sein könne. Im Verlauf des Gesprächs scherzte er, dass sie versucht habe, die Schuld für den "Unfall" seinem anderen Hund zuzuschieben.
Dass seine Fellnase es auf ihre alten Tage noch einmal zu einer solchen Bekanntheit bringen würde, freut ihren Besitzer unterdessen sehr.
So feierte er am Donnerstag in einem weiteren Threads-Posting den Bericht auf Newsweek mit den Worten: "Frau Chomps hat endlich ihren großen Durchbruch geschafft, Leute."
Titelfoto: Bildmontage: Threads/Screenshots/jeffsellshousesnc