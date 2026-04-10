Hund weckt Herrchen morgens um 5 Uhr: Der unerwartete Grund lässt sein Herz schmelzen

Greensboro (North Carolina, USA) - Das war jetzt nicht ganz die Überraschung, auf die er gehofft hatte. Jeffrey Kelleher (38) aus Greensboro in North Carolina wurde Ende März von seiner Hündin "Lady Izabella" gegen 5 Uhr morgens geweckt. Als er den unerwarteten Grund sah, hätte er genervt sein können. Doch allein der Blick und die Art, wie die alte Fellnase ihre "Nachricht" überbrachte, ließ sein Herz schmelzen.

Lady Izabella weiß mit ihren 16,5 Jahren, wie sie ihren Hundeblick einzusetzen hat. © Threads/Screenshot/jeffsellshousesnc

Lady Izabella, die Kelleher im Spaß auch gerne Lady Izabella Pouf de Chomp nennt, hatte einen "Unfall" gehabt. Dass die 16,5 Jahre alte Hündin in die Wohnung gepullert hatte, hielt sie allerdings nicht davon ab, ihr Herrchen dazu zu animieren, trotzdem noch mit ihr vor die Tür zu gehen.

Der 38-Jährige quälte sich aus dem Bett und ging mit seinem Haustier für eine kurze Gassi-Runde nach draußen. Danach kuschelte er sich mit der "Hunde-Seniorin" noch eine Stunde gemeinsam aufs Sofa.

Später postete er die Geschichte auf Threads mit einem passenden Foto von Lady Izabella. Kurz darauf war klar, dass auch die User diesem Hundeblick nicht widerstehen konnten. Mehr als 750.000 Klicks hat das Posting seither gesammelt.

In einem Interview mit Newsweek erzählte Kelleher jetzt noch ein wenig mehr über sich und seine treue Begleiterin.