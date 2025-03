Frau bucht DNA-Test, weil neuer Hund altem so ähnlich sieht: Ergebnis macht sie sprachlos

Clarksville (Tennessee/USA) - Sie wollte doch nur eine Katze! Im vergangenen September versuchte Melissa Lohman aus Clarksville, Tennessee (USA), ihr Glück in einem Tierheim. Doch statt mit einer Samtpfote ging sie mit der Hündin Remi nach Hause. Monate später verliebte sich Lohman in einen weiteren Vierbeiner aus einem anderen Tierheim: Meeko. Was ihr gleich auffiel, war die Ähnlichkeit der zwei Hunde. Ein DNA-Test machte sie dennoch sprachlos.