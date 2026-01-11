Frau checkt ihre Überwachungskamera und ist entsetzt, was sie dort sieht
USA - Herzlos! Im US-Bundesstaat Kalifornien wurde mitten in der Nacht einfach ein Hund ausgesetzt. Der Vierbeiner musste stundenlang im Regen und völlig auf sich allein gestellt ausharren, bis er endlich Hilfe bekam.
Jasmine Gutierrez aus Duarte (bei Los Angeles) wachte eines Morgens auf, weil vor ihrem Fenster ein Hund bellte. Vor ihrer Einfahrt fand sie schließlich eine Französische Bulldogge.
"Es regnete in Strömen, und die liebe Hündin war völlig durchnässt", erzählte sie "Newsweek". Jasmine wollte dem Vierbeiner helfen, doch er hatte Angst. Nach gut einer Stunde und viel Geduld schaffte sie es, dass der Hund sich auf sie einließ.
Die Amerikanerin checkte unterdessen ihre Überwachungskamera am Haus und machte eine schlimme Entdeckung. In dem Video sieht man, "dass sie tatsächlich um 2.16 Uhr morgens einfach mitten auf der Straße von einem Minivan ausgesetzt wurde".
"Der arme Hund war vier Stunden lang allein in der Kälte, bevor ich ihn fand", ist sie noch immer fassungslos.
Französische Bulldogge hat gute Chancen auf ein neues Zuhause
Jasmine stellte das Video schließlich zu TikTok, in der Hoffnung den herzlosen Besitzer zu finden. Doch die Suche blieb bislang erfolglos, allerdings erreichte der Clip viele User, die sich bereit erklärten, ebenfalls zu helfen. Sie vermuteten zudem, dass die Dogge für eine Zucht missbraucht worden sein könnte.
Selbst behalten kam für die Mutter zweier Kleinkinder leider nicht infrage, da sie bereits einen Hund hat.
Immerhin: "Eine Tierschutzorganisation hat sich bei mir gemeldet und die süße Hündin abgeholt", freut sie sich. Und dort ist die Französische Bulldogge in guten Händen. Die gemeinnützige Organisation kümmert sich um die Rettung, Rehabilitation und Vermittlung von obdachlosen, vernachlässigten und misshandelten Tieren.
"Sie ist gesund und munter und hat gute Chancen auf ein dauerhaftes Zuhause", so die Amerikanerin.
