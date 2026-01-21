Frau denkt, sie rettet einen Labrador-Welpen - Doch wenig später trifft sie der Schlag

New York City (USA) - Welchen Hund man sich zulegt, will gut überlegt sein - doch was, wenn der eigene Vierpfoter sich plötzlich als ganz andere Rasse entpuppt als erwartet? So ist es der New Yorkerin Malia Bowman ergangen, die dachte, dass sie einen niedlichen Labrador -Welpen gerettet hätte. Doch schnell fiel ihr auf: Irgendwas stimmt hier nicht!

Sierra entpuppte sich als Doggen-Mix. © Montage: Instagram/millie_the_moo_dane

Auf Instagram teilte sie ein Video der damals noch jungen Sierra und schrieb dazu: "Du bringst dein geretteten 'Labrador' nach Hause und versuchst zu raten, was für eine Rasse sie wirklich ist."

In dem Clip stellt die Hundeliebhaberin fest: "Das sind ganz schön große Pfoten für einen zehn Wochen alten [Labrador]." Um sicherzugehen, entschied Bowman sich für einen DNA-Test.

Dabei kam raus, dass der niedliche Welpe nur zu einem kleinen Teil Labrador ist, wie Sierras Frauchen nun gegenüber Newsweek verriet.

"Wie sich herausstellte, ist sie zu 50 Prozent Deutsche Dogge, zu 12,5 Prozent Amerikanischer Foxhound, zu 12,5 Prozent Husky, zu 12,5 Prozent Labrador und zu 12,5 Prozent ein nicht näher spezifizierter Terrier." Das bedeutete auch, dass die Hündin wohl etwas größer werden würde als zunächst erwartet.

Das inzwischen mehrere Jahre alte Video der kleinen Sierra sammelte bis heute neun Millionen Views und Zehntausende Likes.