Frau eilt mit Hund zur Tierärztin: Was diese in seinem Bauch findet, lässt sie Tränen lachen

Spring Hill (USA) - Wenn Frauchen hochnervös mit ihrem Hund beim Tierarzt eintreffen, liegt das normalerweise daran, dass sie sich große Sorgen um ihren Fellfreund machen. In diesem Fall war es einer Frau aus Florida aber völlig schnurz, wie es ihrem Rüden Smokey ging. Sie war mit ihm aus einem ganz anderen Grund bei "Kind Animal Care" in Spring Hill aufgeschlagen.

Das Röntgenbild schaffte Klarheit darüber, wo der Verlobungsring abgeblieben war. Smokey schaute dennoch unschuldig drein. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/dogtorjulie

Ihr Verlobungsring war zu Hause spurlos verschwunden. Nachdem sie verzweifelt alles abgesucht hatte, fiel ihr Verdacht schließlich auf Smokey. Hatte er den Ring "gestohlen"?

Tierärztin Julie Noyes, die Smokey gut kennt, machte kurzen Prozess, um das Rätsel zu lösen. Sie röntgte den Bauch des Vierbeiners - und wurde schnell fündig.

In einem TikTok-Video von Mitte Oktober ist die Röntgenaufnahme zu sehen, die von einem Monitor abgefilmt wurde. Darauf ist der Verlobungsring des Frauchens sehr gut zu erkennen.

"Ich habe mich schlappgelacht und Tränen in den Augen gehabt, als ich mir vorstellte, wie Smokey ihren Ring direkt vom Tisch gefressen hatte", sagte Noyes diese Woche in einem Interview mit The Dodo.

Doch schon bald habe sich die nächste Frage gestellt, so Noyes. Wie sollte man den Ring möglichst schnell aus dem Hund herausbekommen?