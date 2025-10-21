Frau fällt vom Glauben ab, als sie das neue Lieblingsspielzeug ihres Hundes bemerkt
Greensboro (USA) - Ob Kauknochen, Bälle, Kuscheltiere oder Frisbees: Hundehalter haben eine riesige Auswahl, wenn es um Spielzeug für ihre Lieblinge geht. Vierbeiner "Finn" aus dem US-Bundesstaat North Carolina verzichtete allerdings auf die Artikel aus dem Laden und bediente sich kurzerhand selbst im Garten seiner Familie. Was er dort zu seinem neuen Lieblingsspielzeug auserkoren hat, sorgt nicht nur bei seiner Besitzerin für Kopfschütteln ...
Wenn man bei dem Mischling aus Greensboro davon spricht, dass er einen "Stein ins Rollen" gebracht hat, meint man es bei ihm wortwörtlich. Denn Finn liebt neuerdings einen Stein.
Der Hund von Emily Heide lässt seinen geliebten Betonklotz nicht mehr aus den Augen und rollt und stupst den Hohlblockstein fröhlich durch die Gegend.
Sein Frauchen ist etwas ratlos: "Wie erkläre ich einem Hundesitter, dass er jeden Tag darum bettelt und keine andere Beschäftigung/kein anderes Spielzeug ausreicht?", schreibt Emily zu einem Video auf TikTok, in dem man den schwarzen Hund überglücklich mit dem grauen Klotz spielen sieht.
Im Kommentarbereich des millionenfach geklickten Videos überschlagen sich die Zuschauer mit humorvollen Spekulationen, wieso Finn ausgerechnet mit Beton spielen möchte: "Er trainiert für die Armee", ist sich ein User sicher.
Vierbeiner ist vernarrt in Betonklotz
Ein anderer vermutet, dass er eventuell anfängt, die Klötze zu sammeln, um sich ein eigenes Haus zu bauen.
Rasch trudelten aber auch viele Tipps für ein etwas weniger grobes Spielzeug für Finn ein. Gleich mehrere Nutzer empfohlen Emily, sich einen sogenannten Hüteball zu besorgen. Die stabilen, schweren Bälle sind ideal für Vierbeiner, die einen Hüte-Instinkt aufweisen oder gern Gegenstände umherschieben.
Finns Vorliebe für Hartes bezieht sich übrigens mittlerweile nicht nur auf den Hohlblock-Klotz. In einem anderen Video sieht man den Mischling mit ganz unterschiedlichen Steinen spielen.
Seine Stein-Sucht brachte ihm unter den Zuschauern den Spitznamen "Geologe" ein.
Titelfoto: Screenshot/TikTok/emilyyheide