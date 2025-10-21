Frau fällt vom Glauben ab, als sie das neue Lieblingsspielzeug ihres Hundes bemerkt

Greensboro (USA) - Ob Kauknochen, Bälle, Kuscheltiere oder Frisbees: Hundehalter haben eine riesige Auswahl, wenn es um Spielzeug für ihre Lieblinge geht. Vierbeiner "Finn" aus dem US-Bundesstaat North Carolina verzichtete allerdings auf die Artikel aus dem Laden und bediente sich kurzerhand selbst im Garten seiner Familie. Was er dort zu seinem neuen Lieblingsspielzeug auserkoren hat, sorgt nicht nur bei seiner Besitzerin für Kopfschütteln ...

Vierbeiner Finn hat ausgerechnet einen Betonklotz zu seinem Lieblingsspielzeug auserkoren. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/emilyyheide

Wenn man bei dem Mischling aus Greensboro davon spricht, dass er einen "Stein ins Rollen" gebracht hat, meint man es bei ihm wortwörtlich. Denn Finn liebt neuerdings einen Stein.

Der Hund von Emily Heide lässt seinen geliebten Betonklotz nicht mehr aus den Augen und rollt und stupst den Hohlblockstein fröhlich durch die Gegend.

Sein Frauchen ist etwas ratlos: "Wie erkläre ich einem Hundesitter, dass er jeden Tag darum bettelt und keine andere Beschäftigung/kein anderes Spielzeug ausreicht?", schreibt Emily zu einem Video auf TikTok, in dem man den schwarzen Hund überglücklich mit dem grauen Klotz spielen sieht.

Im Kommentarbereich des millionenfach geklickten Videos überschlagen sich die Zuschauer mit humorvollen Spekulationen, wieso Finn ausgerechnet mit Beton spielen möchte: "Er trainiert für die Armee", ist sich ein User sicher.