Hund darf als Einziger nicht auf Weihnachtsfeier: Warum wird ihm so das Herz gebrochen?
Los Angeles (USA) - Er war der Einzige, der nicht mit den anderen Hunden zur Weihnachtsfeier durfte - und musste ihnen von seinem Käfig aus auch noch beim Herumtollen zusehen! Warum wurde dieser kleine Vierbeiner so übergangen?
In einem Instagram-Video ist laut Post-Erstellerin Carol die "traurigste Weihnachtsgeschichte" zu sehen. Der Clip beginnt zunächst mit zahlreichen Hunden, die mit ihren Herrchen und Frauchen in einer Halle sind, wo die Stimmung festlich ist.
Doch ein Untertitel warnt: "Bis zum Ende warten!" Denn die Kamera schwenkt einmal durch die Halle in Los Angeles, bis sie bei einem Raum mit Hundekäfigen stehen bleibt.
Dort scheinen alle Zwinger leer zu sein - bis auf einen. Darin sitzt mit dem traurigsten Hundeblick, den man sich nur vorstellen kann, ein kleiner Vierbeiner mit einer festlichen, blauen Schleife um den Hals.
Dieser Anblick geht nicht nur der "Kamerafrau" ans Herz, sondern auch manch einem Instagram-User. Seit der vergangenen Woche hat das Video Zehntausende Klicks eingeheimst - sowie manch einen traurigen Kommentar.
Was wirklich hinter der Szene steckt, hat Carol diese Woche in einem Interview mit Newsweek verraten.
Instagram-Video zeigt traurige Szene mit dem kleinen Hund
"Es war eine Weihnachtsfeier bei Freunden hier in Los Angeles", erzählte die Frau dem US-Magazin. "Wir sahen den Hund im Käfig, der zum Pflegebereich hinüberblickte. Wir wissen nicht, wer der Hund war. Aber es sah so aus, als wollte er einfach nur mitmachen", fügte sie hinzu.
Wie Carol später erfuhr, hatte die Fellnase einen Termin beim Hundefriseur gehabt. In diesem Moment wartete der Vierbeiner also nur noch darauf, von seinem Besitzer abgeholt zu werden.
"Ohne die Erlaubnis des Besitzers konnten wir ihn aus Sicherheitsgründen nicht einladen", erklärte Carol. Daher waren der Frau und ihren Freunden leider die Hände gebunden. "Der Moment war so nachvollziehbar - jeder Hund möchte bei der Feier dabei sein", sagte Carol.
Zumindest mit dem Erfolg des Videos auf Instagram kann sie sich am Ende aber zufrieden zeigen: "Die Reaktionen waren überwältigend. Wir freuen uns, dass so viele Menschen damit mitgefühlt haben."
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/Screenshots/sweetlifeofcalvin