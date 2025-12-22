Hund darf als Einziger nicht auf Weihnachtsfeier: Warum wird ihm so das Herz gebrochen?

Los Angeles (USA) - Er war der Einzige, der nicht mit den anderen Hunden zur Weihnachtsfeier durfte - und musste ihnen von seinem Käfig aus auch noch beim Herumtollen zusehen! Warum wurde dieser kleine Vierbeiner so übergangen?

Alle durften auf die Weihnachtsfeier - nur die kleine Fellnase im Käfig nicht. © Bildmontage: Instagram/Screenshots/sweetlifeofcalvin

In einem Instagram-Video ist laut Post-Erstellerin Carol die "traurigste Weihnachtsgeschichte" zu sehen. Der Clip beginnt zunächst mit zahlreichen Hunden, die mit ihren Herrchen und Frauchen in einer Halle sind, wo die Stimmung festlich ist.

Doch ein Untertitel warnt: "Bis zum Ende warten!" Denn die Kamera schwenkt einmal durch die Halle in Los Angeles, bis sie bei einem Raum mit Hundekäfigen stehen bleibt.

Dort scheinen alle Zwinger leer zu sein - bis auf einen. Darin sitzt mit dem traurigsten Hundeblick, den man sich nur vorstellen kann, ein kleiner Vierbeiner mit einer festlichen, blauen Schleife um den Hals.

Dieser Anblick geht nicht nur der "Kamerafrau" ans Herz, sondern auch manch einem Instagram-User. Seit der vergangenen Woche hat das Video Zehntausende Klicks eingeheimst - sowie manch einen traurigen Kommentar.

Was wirklich hinter der Szene steckt, hat Carol diese Woche in einem Interview mit Newsweek verraten.